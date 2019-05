Comença el visionat dels vídeos que el tribunal no ha deixat exhibir mentre s'interrogaven testimonis

La sessió del judici de l'1-O d'aquest dimarts ha començat a visionar els vídeos que el tribunal no ha deixat exhibir durant la fase d'interrogatoris dels testimonis. Els primers vídeos en projectar-se han estat els proposats per la fiscalia i les primeres imatges que s'han projectat han estat del 20-S davant del Departament d'Economia. Així, el tribunal ha pogut sentir el discurs de Jordi Sànchez i Jordi Cuixart damunt dels vehicles de la Guàrdia Civil desconvocant la manifestació, i prèviament el de les exdiputades de la CUP Mireia Boya i Eulàlia Reguant a sobre dels vehicles. El tribunal ha decidit que les impugnacions dels vídeos es facin després del visionat, tot i que alguna defensa ha protestat, i Manuel Marchena ha recordat que saltaran aquells vídeos on apareguin "valoracions" de ciutadans o representants polítics sobre els fets.