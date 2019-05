La divisió dels Mossos que protegirà la cúpula del Govern funcionarà al juny

La divisió dels Mossos d'Esquadra que s'encarregarà de la seguretat de la cúpula del Govern entrarà en funcionament a mitjan juny, previsiblement a partir del dia 17, segons va avançar la Ser. Més de 140 agents del cos de seguretat autonòmic s'han presentat a les proves per accedir a aquesta secció policial, que vetllarà per la seguretat del president, el conseller de la presidència i també els expresidents. De moment no ha transcendit en quin estadi estan aquestes proves, però sí que els agents que les superin entraran a formar part de l'Àrea de Seguretat Institucional (Asi).