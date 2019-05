L'Audiència Nacional ofereix a Matamala declarar voluntàriament

El titular del Jutjat Central d'Instrucció número 6 de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, va oferir a la defensa de l'empresari Josep Maria Matamala la possibilitat que declari voluntàriament, perquè està investigat per un presumpte delicte d'encobriment en haver estat acompanyant l'expresident de Catalunya Carles Puigdemont entre Finlàndia i Bèlgica quan va ser detingut a Alemanya, i tenint en compte que la seva recentment estrenada condició de senador el converteix en aforat i per tant, només respon davant del Tribunal Suprem.

Aquest moviment es va produir després que la Fiscalia de l'Audiència Nacional, després dels resultats de les eleccions generals del passat 28 d'abril que van donar un escó a Matamala a la cambra baixa per la llista de Junts per Catalunya, instés el jutjat a requerir al Senat l'acreditació de la seva nova condició de senador. En una interlocutòria i una providència, el jutge explica que el propi Matamala s'ha personat en el procediment i ha posat en coneixement de l'instructor la seva situació de parlamentari presentant còpia de la certificació de la Junta Electoral Provincial de Girona.

Així, el jutge li ha donat trasllat de les actuacions que se segueixen per delicte d'encobriment d'un delicte de rebel·lió perquè pugui exercir la seva defensa de la manera que consideri oportuna, recordant-li que entre els seus drets hi ha la possibilitat de prestar voluntàriament declaració en aquest procediment. Recorda la prerrogativa que té Matamala per la seva condició de senador per a la XIII Legislatura, una qualitat per la qual gaudeix d'inviolabilitat, immunitat i aforament especial davant de la Sala Segona del Tribunal Suprem.