Finalment, enfit de vídeos

La data de la constitució del Parlament Europeu (2-VII) és una pedra a la sabata de Marchena; haurà d'haver decidit què fer amb l'electe Oriol Junqueras, possible president de la Comissió Europea de l'Aliança Lliure Europea (ALE/Els Verds), que va treure 70 diputats el passat 26-V i va esdevenir la quarta força de l'Eurocambra. El judici s'haurà acabat i no tindrà sentència. Gosarà mantenir-lo en preventiva? Per postres, ahir hi va haver dues notícies extres amb incidència per al macrojudici. Una, el TS, sense publicitat ni justificació públiques, rebutjava el necessari acarament insinuat per l'advocat Melero entre Pérez de los Cobos i Ferran López, segon dels ME (o l'un l'altre no van dir la veritat i ara caldrà anar per altres vies). Dues, el Tribunal Europeu de Drets Humans rebutjava el recurs contra la supressió del ple del Parlament del 4-X-2017, en què es pretenia declarar la independència de Catalunya a partir del mandat de l'1-O. Dit això, la sessió matinal d'ahir començà amb un llarg parlament de Marchena, en què acceptà els vídeos no declarats expressament la vigília per la Fiscalia, com pretenien algunes defenses, i es posà a enumerar els documents exclosos. Sobretot es prescindirien d'informes valoratius, atestats amb notícies de premsa, piulets, argumentacions personals (no de documents materials), així com documents sorgits dels jutjats 3 i 13 de Barcelona. Debateren amb l'advocat Pina si la documentació de l'Advocacia de l'Estat era nova o bé una simple ordenació de la ja presentada. Els defensors protestaren perquè hi havia documents que s'havien d'haver presentat a les Qüestions prèvies, per no incidir en l'estratègia de defensa. I, finalment, es començaren a revisar vídeos. Un enfit de vídeos sense referències, davant dels quals, sovint, la Fiscalia no sabia ni el lloc ni el dia ni l'hora d'uns enregistraments que ens tornaren a portar als registres del 20-IX, a les concentracions del mateix dia a Exteriors, Economia i a la seu de la CUP i a de l'endemà, a la votació de l'1-O i a l'aturada de país del 3-X (de vegades confosa amb la manifestació espanyolista del 8-X, amb els escarnis fets a les FCSE en diferents hotels en dies diferents i amb la nova aturada del 8-XI)... Si Fiscalia volia provar la violència ambiental generalitzada, amb gent cantant, alçant les mans i fent fotos a totes les concentracions, em sembla que ho tindrà magre.