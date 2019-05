La Fiscalia preveu mantenir la rebel·lió per als presos del procés

La Fiscalia del Tribunal Suprem mantindrà previsiblement la petició de condemnes per rebel·lió per als nou encausats pel procés independentista a Catalunya per als quals ja va demanar inicialment la pena de presó per aquest delicte. Entenen que en vista del desenvolupament del judici, els tres delictes (rebel·lió, malversació i desobediència) han quedat més que provats, encara que encara falti per desenvolupar la prova documental i els tràmits d'informes i última paraula.

La formalització d'aquesta petició (tràmit de conclusions definitives) es produirà al final de la prova documental que se celebra aquesta setmana. Fonts fiscals van assenyalar que es descarta la petició de penes per sedició, que és el delicte pel qual acusa l'Advocacia de l'Estat, i la previsió és que els quatre fiscals que porten aquest assumpte defensin definitivament en els seus informes finals la pena de rebel·lió per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, els que fossin líders socials Jordi Sànchez i Jordi Cuixart i els exconsellers Josep Rull, Jordi Turull, Raül Romeva, Dolors Bassa i Joaquim Forn.

El previsible és que el tribunal presidit per Manuel Marchena doni veu a les parts perquè anunciïn les seves qualificacions i petició de penes definitiva abans que el 3 de juny comencin a exposar els informes de les acusacions, encara que si la prova documental s'estén amb l'exhibició dels vídeos que integren la prova documental l'anunci de les qualificacions finals haurà d'esperar a la setmana que ve. En aquest moment se sabrà si després d'escoltar els encausats, més de 420 testimonis, els responsables de set proves pericials i després de visionar diverses hores de vídeos sobre el 20-S i les intervencions policials de l'1-O la Fiscalia, l'Advocacia de l'Estat i l'acusació popular exercida per Vox mantenen les seves peticions inicials de condemna sense més, les rebaixen o ofereixen alternatives al tribunal.



Peticions inicials

En els seus escrits de conclusions del passat 2 de novembre la Fiscalia del Suprem va sol·licitar de forma inicial imposar a l'exvicepresident de Catalunya i avui diputat al Congrés Oriol Junqueras 25 anys de presó per un delicte de rebel·lió agreujada per malversació de cabals públics en considerar-lo cap o promotor del procés.

Les següents penes més altes que inicialment sol·licitava el Ministeri Públic són per a tres altres dirigents independentistes: l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell, l'expresident de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) Jordi Sànchez i el líder d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, tots ells també a la presó provisional. Per a cada un d'ells, els fiscals del procés (Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Fidel Cadena i Jaime Moreno) demanaven en el seu escrit 17 anys de presó i 17 d'inhabilitació absoluta, ja que també consideren Forcadell, Sánchez i Cuixart promotors o caps del procés independentista.

Pel que fa als exconsellers que també estan a la presó provisional, és a dir, Joaquim Forn (Interior), Jordi Turull (Presidència), Raül Romeva (Exteriors), Dolors Bassa (Treball) i Josep Rull (Territori i Sostenibilitat), la Fiscalia també els acusa de rebel·lió, però si és el cas agreujada per la malversació, i reclamava inicialment per a cada un 16 anys de presó i 16 més d'inhabilitació absoluta.

En un altre nivell, el Ministeri Públic situa tres antics integrants del Govern de Carles Puigdemont que segons el seu escrit inicial no van cometre rebel·lió, però sí un delicte de malversació i un altre continuat de desobediència greu, aquest últim per incomplir les resolucions del TC.