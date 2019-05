Melero mostra vídeos de disturbis d'arreu de l'Estat més violents que les imatges de l'1-O

L'advocat de l'exconseller d'Interior, Xavier Melero, ha projectat un únic vídeo durant la fase documental al Suprem, que res té a veure amb els fets de l'1-O a Catalunya. Ha optat per posar imatges de diversos conflictes d'arreu de l'Estat en els darrers anys, on hi ha hagut policies ferits, colpejats i apedregats, càrregues, destrosses de mobiliari i vehicles policials, a banda de diversos detinguts, entre d'altres. És a dir, imatges més violentes que les que s'han vist al Suprem en referència al 20-S i l'1-O. Entre d'altres, s'han vist imatges del setge al Parlament del 2011, que el Suprem va acabar condemnant com un delicte contra les institucions de l'Estat. També càrregues a Madrid pel 'Rodea el Congreso' del 2011, contra la Llei mordaça del 2013 o de les marxes per la dignitat de 2014. També s'han vist imatges del conflicte de Gamonal, a Burgos, l'any 2014.

El lletrat de Forn ha advertit abans de projectar el vídeo (que ja havia passat tots els filtres del tribunal) que eren imatges que no tenien res a veure amb l'1-O. "Es tracta de quatre manifestacions violentes ocorregudes en els darrers anys a diferents punts de l'Estat amb la intenció d'establir el criteri entre el que és un desordre...", ha dit Melero, però l'ha interromput el president, Manuel Marchena, perquè deixés les explicacions perquè la prova estava acceptada i es veuria. "Només volia posar la vena abans que la ferida de cara a presumptes impugnacions", ha advertit el lletrat.



Àudio de Forn acatant el 155



La prova documental de la defensa de Forn també ha consistit en un àudio on l'exconseller es dirigeix a treballadors de la conselleria després de l'aplicació del 155 i acata la intervenció. "No parlem d'una petita intervenció sinó d'una intervenció en tota regla, el departament també queda intervingut, especialment el del cos dels Mossos", se sent dir a Forn.