Colau i Maragall negocien un acord de govern però sense decidir l'alcalde

El número dos de la llista de BComú a Barcelona, Joan Subirats, va assegurar ahir que negocien un acord de govern amb ERC i el seu candidat i guanyador de les eleccions, Ernest Maragall, però que no van decidir si ell seria alcalde o si ho seria l'encara primera edil en funcions, Ada Colau.

Ho va dir en roda de premsa després d'una reunió de Maragall i Colau, en la qual van debatre no sobre la investidura, sinó sobre polítiques d'un acord de govern en el qual BComú també vol el PSC i rebutja JxCat, ha explicat Subirats juntament amb els també membres de la llista Gemma Tarafa i Enric Bàrcena.

Per la seva banda, Ernest Maragall va assegurar que Colau està disposada a fer-lo alcalde: «Vol treballar per un acord de govern en el qual jo sigui alcalde», va afirmar després de la reunió. Maragall veu coincidències entre ambdues candidatures però ha insistit a sumar JxCat a l'acord que es pugui produir.

La regidora electa de JxCat Elsa Artadi va assegurar ahir que ha acordat amb l'alcaldable d'ERC establir uns equips negociadors bilaterals i que tots dos es reuniran divendres amb Joaquim Forn a la presó de Soto del Real.



Valls s'ofereix a BC

El líder de BCN Canvi-Cs, Manuel Valls, va demanar ahir evitar que sigui alcalde de Barcelona el guanyador de les eleccions, Maragall, i va oferir els seus vots «sense condicions» a l'encara alcaldessa i segona en els comicis, Colau i Collboni (PSC).

Valls al·lega que la prioritat és evitar que la capital catalana tingui un alcalde independentista, va assegurar en roda de premsa, en la qual ha demanat a Colau que es posicioni i que no ha concretat si ell apostaria per Colau o per Collboni com a alcalde, i ha remarcat que parla en nom de tot el seu grup (incloent els edils electes de Cs).

Ciutadans es va desmarcar de Manuel Valls, i va avisar que els seus regidors només negociaran amb el socialista Jaume Collboni, perquè no és «ni independentista ni populista». «Si calgués impedir que hi hagi un alcalde independentista o populista, els regidors de Cs negociarien amb un candidat que no sigui ni independentista ni populista.