Van den Eynde: «Si ara no s'aconsegueix la llibertat dels presos és que el bloqueig és total»

"Si ara no s'aconsegueix la llibertat dels presos és que el bloqueig és total". Així s'ha expressat a Catalunya Ràdio l'advocat d'Oriol Junqueras i de Raül Romeva, Andreu Van den Eynde, que ha fet referència a la resolució de l'ONU i també al fet que Junqueras hagi estat escollit eurodiputat.

Van den Eynde ha apuntat que en aquesta fase final del judici "convergeixen totes les raons per a l'alliberament" dels presos. A més, ha dit que no és cap sorpresa que la fiscalia mantingui el delicte de rebel·lió, i ho ha atribuït a la "tossuderia". Al seu parer, "intenta justificar la seva posició a través de no moure's un mil·límetre". "És aquella cosa de no acceptar que un està equivocat", ha remarcat, al·ludint també a la petició que no se'ls apliqui el tercer grau fins que compleixin la meitat de la condemna.

Van den Eynde ha reconegut que la petició sobre el tercer grau que planteja la fiscalia és un escenari que ni tan sols es poden imaginar, perquè tindria "unes conseqüències molt i molt dures" per als presos.

Sobre el judici, ha opinat que ha servit per posar algunes coses de manifest, fer-les aflorar i que es recordin, però ha admès que han sobrat molts testimonis i moltes discussions. Ha descartat una sentència abans de l'estiu, perquè portaria a pensar que ja estaria mig feta, i ha opinat que el Suprem "no s'arriscarà a visualitzar que el treball s'ha fet abans d'hora".

En tot cas, el manteniment de les posicions de la fiscalia i l'Advocacia de l'Estat, ha recordat, "no afecten la funció del tribunal", tot i que sí que "marquen el terreny de joc" per on s'ha de moure.

En general, ha considerat que el judici ha estat formalment "molt correcte", però pel camí el tribunal "ha lesionat drets" de les defenses i ha optat per decisions "una mica improvisades".