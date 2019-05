Documents de les defenses i recta final

La pedra que té Marchena a la sabata „ Junqueras, electe a l'eurocambra„, ha resultat triple: a més del cas Junqueras haurà de solucionar el de Joaquim Forn, regidor elegit per a l'Ajuntament de Barcelona, i el de Jordi Sànchez, cap de grup, que sols anirà a la llista de Batet per entrevistar-se amb Felip VI, si Marchena li dona permís. Ahir al matí, al macrojudici, s'acabaren les proves documentals de l'Advocacia de l'Estat (discursos dels Jordis i de Forn que més aviat afavorien les defenses) i iniciar-se les de les defenses començant per Van den Eynde, ordendes i localitzades, tota una altra cosa de les de de Fiscalia. Si abans d'ahir la residència passiva de la gent quedà palesa (unes persones gens revoltades), ahir la violència policial es demostrà amb esfereïment. Va quedar clar que els qui complien les ordres de magistratura de no trencar la convivència ciutadana no van pas ser les FCSE. Una persona li deia a un agent: «Com vols que em senti espanyol si ens tracteu així?» Resultà paradigmàtic? I no cal dir res més, encara que les acusacions es vulguin mantenir sense modificar. El peix està gairebé tot venut. El Tribunal ha fixat per dilluns 3-VI els informes de conclusions finals de les acusacions, Fiscalia, Advocacia de l'Estat i Acusació Popular. Dilluns passat Marchena va parlar d'un temps entre la formulació de conclusions o elevació de conclusions provisionals a definitives i els informes de les acusacions. I uns dies més de parèntesi perquè les defenses puguin preparar els seus informes, l'exposició dels quals les vol per als els dies 10 i 11 de juny. Òbviament, demanaran l'absolució dels dotze processats i encara hi ha d'haver temps per a l'últim torn de paraula, en què els acusats tindran quinze minuts per cap. Marchena vol deixar el judici vist per sentència el dimecres 12 de juny. Quan escric encara no s'ha fet públic el veredicte del Grup de Treball sobre Detencions Arbitràries de l'ONU sobre els presos polítics. Ben Emmerson, advocat britànic de Puigdemont especialista en drets humans i dret internacional, convocà una conferència de premsa a Londres, a primera hora del vespre d'ahir, per explicar la decisió de l'ens de les Nacions Unides, que arriba més d'un any després de la presentació de la demanda. Possiblement vostès la puguin llegir al diari.