La Fiscalia confirma al Suprem la petició de 25 anys de presó per a Junqueras

La Fiscalia va ratificar en el judici la seva acusació per rebel·lió contra els líders independentistes i va demanar al tribunal que si són condemnats no obtinguin el tercer grau fins a complir almenys la meitat de la pena, el que impediria a la Generalitat aplicar beneficis penitenciaris abans de temps.

El Ministeri Públic va elevar a definitives les seves conclusions, de manera que manté invariables les penes de presó que sol·licita contra dels 12 acusats: 25 anys per a Oriol Junqueras i 17 anys de presó per a Forcadell i els Jordis, entre d'altres, després de tres mesos i mig de vista oral, en els quals al seu judici no hi ha dubte que el procés va ser una rebel·lió consumada, en la qual es van emprar diners públics (malversació) i es va desobeir la legalitat vigent (desobediència).

Tan sols va modificar una qüestió perquè s'apliqui l'article 36.2 del Codi Penal que estableix que «pel que fa a la durada de la pena de presó imposada sigui superior a cinc anys, el jutge o tribunal podrà ordenar que la classificació del condemnat en el tercer grau de tractament penitenciari no s'efectuï fins al compliment de la meitat de la pena imposada».

Es tracta d'una clàusula d'estil que se sol posar habitualment perquè el jutjat de vigilància penitenciària no concedeixi el tercer grau fins a complir almenys la meitat de la pena, és a dir, perquè no apliqui beneficis abans d'hora.



Cordó sanitari contra el Govern

La clau està en què serviria de cordó sanitari contra una hipotètica intervenció de la Generalitat per excarcerar-de les presons de Catalunya, on previsiblement compliran la pena en cas de ser condemnats, en tenir competències en matèria penitenciària.

Manté així els 25 anys de presó per a Junqueras; 17 anys per als Jordis i l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell; 16 anys per a cada un dels cinc exconsellers presos, aquests són Jordi Turull, Josep Rull, Joaquim Forn, Raül Romeva i Dolors Bassa; mentre que per als altres tres exconsellers -Carles Mundó, Meritxell Borràs i Santi Vila- sol·licita 7 anys de presó. Per la seva banda, l'Advocacia de l'Estat es va reafirmar en la seva acusació per sedició per a la cúpula del procés i va mantenir la seva petició inicial de 12 anys de presó per a l'exvicepresident Oriol Junqueras, a qui també imputa malversació; 10 per a l'expresidenta del Parlament Carme Forcadell i 8 per als Jordis.



Vox retira l'acusació a Vila

L'acusació popular que exerceix Vox en el judici del procés va decidir elevar a definitives les seves conclusions provisionals excepte pel que fa a Santi Vila, a qui ja no veu responsable de delictes d'organització criminal i malversació i només l'acusa de desobediència. Per la seva banda, les defenses van projectar vídeos d'actuacions policials l'1-O en col·legis electorals. Els magistrats van veure les agressions de policies a votants en diversos punts electorals durant el referèndum. L'advocat de Forn, Xavier Melero, va mostrar imatges d'altres protestes per evidenciar la falta de violència dels votants de l'1-O.