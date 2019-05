El Govern ultima un pla de transició per a la reforma horària

El Govern vol enllestir abans de finals d'any un pla de transició 2020-2021 que reculli els canvis i accions que s'han d'impulsar de forma prioritària perquè la reforma horària sigui una realitat el 2025, l'horitzó fixat per a la transformació de l'organització del temps de la vida quotidiana.

«Ha arribat l'hora de començar a concretar la reforma horària», va afirmar el director de l'Oficina per a la Reforma Horària del Govern, Alexis Serra, en la presentació de la sisena edició de la Setmana dels Horaris. La iniciativa, que se celebrarà del 3 al 7 de juny, té per objectiu donar a conèixer els avantatges econòmics, ambientals i socials de la reforma horària. Un dels trets de sortida d'aquesta edició serà la constitució de la Comissió de Seguiment del Pacte per a la Reforma Horària, aquest divendres al Palau de la Generalitat, amb l'assistència prevista del president, Quim Torra, i de les 110 organitzacions signatàries. Serra ha assenyalat que la voluntat del Govern és crear «mitjançant un procés de concertació social» un pla de transició 2020-2021 perquè el Pacte per a la Reforma Horària, que es va signar el 17 de juliol del 2017.