Un grup de treball de l'ONU veu «arbitrària» la presó als líders sobiranistes

Un grup de treball de l'ONU va qualificar d'«arbitrària» la privació de llibertat dels líders catalans independentistes Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart, segons la resolució que es va presentar ahir.

Aquest organisme, dependent del Consell de Drets Humans de Nacions Unides, considera en el document que la presó provisional dels tres imputats vulnera els drets humans i demana al Govern espanyol que procedeixi al seu alliberament.

El lletrat dels polítics, Ben Emmerson, va assegurar que Espanya pot afrontar un «corrent de condemna de la comunitat internacional» si no els allibera.

En la seva resolució, el grup demana al Govern espanyol que adopti les mesures necessàries per posar remei a la situació de Cuixart, Sànchez i Junqueras «sense dilació», i considera que el «remei adequat» seria posar aquestes tres persones «en llibertat i concedir-los el dret efectiu a obtenir una indemnització i altres tipus de reparació» en virtut del dret internacional.

Alhora, insta el Govern que posi en marxa una «investigació exhaustiva i independent» de les circumstàncies al voltant de la «privació arbitrària» de la llibertat dels imputats i que «adopti les mesures pertinents contra els responsables de la violació de seus drets».

En el seu document, el grup demana al Govern que li proporcioni «informació sobre les mesures de seguiment adoptades respecte a les recomanacions formulades» en el text.

L'organisme pregunta en quina data es posarà en llibertat Cuixart, Sánchez i Junqueras, quines indemnitzacions o altres reparacions es concediran als afectats i si s'investigarà la violació dels drets dels tres polítics.

El grup convida el Govern que l'informi de les dificultats que pot haver trobat en l'aplicació de les recomanacions formulades i que li indiqui si necessita assistència tècnica addicional, com pot ser amb una visita del grup de treball.

Demana a l'executiu que li proporcioni la informació sol·licitada en un termini de sis mesos a partir de la data de transmissió d'aquest dictamen, encara que afirma que es reserva el dret d'emprendre el seu propi seguiment si s'assenyalen a la seva atenció nous motius de preocupació en relació amb el cas.

En el seu document, es recorda que el Consell de Drets Humans ha encoratjat tots els Estats a que col·laborin amb el Grup de Treball, i els va demanar que tinguin en compte les seves opinions i, si cal, prenguin les mesures apropiades per posar remei a la situació de les persones privades «arbitràriament de llibertat».

«La marea de condemna de la comunitat internacional augmentarà molt ràpidament si Espanya no compleix ara amb les seves obligacions en matèria de Dret Internacional. Aquesta no és una qüestió d'elecció sinó una qüestió d'obligacions legals», va assenyalar. En la seva opinió, si Espanya no compleix, «llavors ja no té el dret de ser una democràcia governada per l'estat de dret».



L'Estat demana una auditoria

Espanya va expressar el seu malestar a l'ONU per l'informe d'un dels seus grups de treball, en el qual es qualifica «d'arbitrària» la privació de llibertat de líders catalans independentistes.

L'ambaixador espanyol a Londres, Carlos Bastarreche, ha informat aquest dimecres que el Govern ha demanat una auditoria sobre el funcionament d'aquest grup de treball, que depèn de l'Oficina de Nacions Unides per als Drets Humans. Bastarreche va lamentar que no s'hagin «respectat les normes de procediment» per a la publicació de l'informe.

El president de la Generalitat, Quim Torra, va exigir ahir a la Fiscalia que retiri les acusacions contra els líders sobiranistes jutjats per l'1-O i que demani «de manera immediata» la seva posada en llibertat, després de la resolució d'un grup de treball de l'ONU. I les defenses de Jordi Cuixart també van reclamar l'alliberament del president d'Òmnium en conèixer el contingut de l'informe.