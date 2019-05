El Parlament Europeu impedeix l'entrada a Puigdemont per acreditar-se com a diputat

El Parlament Europeu impedeix l'entrada a Puigdemont per acreditar-se com a diputat ACN

El Parlament Europeu (PE) va impedir ahir a l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i a l'exconseller de Salut Toni Comín entrar a la seu de l'Eurocambra a Brussel·les. Puigdemont i Comín es troben fugits de la Justícia espanyola a Bèlgica i per poder ocupar els seus seients com a eurodiputats hauran de jurar la Constitució i recollir l'acta a Madrid. Segons van indiciar fonts de l'Eurocambra a Efe, els nous eurodiputats reben un passi provisional per facilitar el seu accés al Parlament mentre no arriben les comunicacions oficials dels Estats membres confirmant els eurodiputats de cada país.

«L'acreditació està supeditada a la recepció de les notificacions oficials de les autoritats nacionals contenint la llista oficial de diputats», van afegir les fonts parlamentàries. Segons aquestes mateixes fonts, l'Eurocambra «pot decidir no concedir cap facilitat fins a assegurar-se que la persona ha obtingut realment l'acta de diputat».

Des de JxCat, el partit de Puigdemont i Comín, van confirmar que tots dos polítics van acudir a l'Eurocambra amb la intenció de recollir la seva documentació i acreditar-se.

El partit va dir que el Parlament Europeu va argumentar que Espanya no ha comunicat encara la llista oficial d'eurodiputats del seu país i que per això no van poder accedir a la seu del Parlament.

No obstant això, les fonts de JxCat asseguren que altres eurodiputats espanyols, com Diana Riba (ERC), sí que van poder entrar al Parlament.

El passat 22 de març, quan encara no havia aconseguit l'escó com a eurodiputat, Puigdemont va participar en un acte de l'Eurocambra organitzat per l'eurodiputada flamenca Helga Stevens, del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus (ECR), que reuneix conservadors, euroescèptics i antifederalistes.

L'entrada de Puigdemont a l'Eurocambra es va produir un mes després que aquesta institució decidís no autoritzar per motius de seguretat un esdeveniment en què havia de participar el polític independentista, pròfug de la Justícia espanyola des de fins d'octubre de 2017.

Segons la Junta Electoral Central i el propi servei jurídic del Parlament Europeu, la recollida de l'acta només es pot fer presencialment i personalment a Madrid, on corren el risc de ser detinguts.

En una atenció als mitjans davant de l'Eurocambra poc després dels fets, Puigdemont va explicar que han intentat entrar acompanyats d'altres eurodiputats electes i sortints, com Diana Riba o Jordi Solé, però que tant a ell com a Comín no els van deixar passar.

Puigdemont va assegurar que hi havia una llista amb tots els noms dels eurodiputats escollits i que el seu nom, el de Comín i el d'Oriol Junqueras estaven «en una trama de color gris».

Segons Puigdemont, en un primer moment els membres de seguretat els van dir que «l'Estat espanyol no havia comunicat oficialment la llista de diputats escollits». «Llavors com és possible que altres diputats espanyols que han estat escollits han pogut fer aquest tràmit?», els hi va preguntar.



Klaus Welle

L'expresident va explicar que «al cap d'una estona» aquests li van comunicar que «per ordres» del Secretari General del Parlament Europeu, Klaus Welle, ells «no podien fer aquests tràmits» i que no els podrien donar explicacions.

L'eurodiputada electa d'ERC Diana Riba (esposa de Raül Romeva) sí que va poder entrar a l'Eurocambra, si bé no va fer els tràmits encara per pròpia voluntat. Ara bé, l'eurodiputat electe de Ciutadans José Ramón Bauza va poder fer els tràmits, ja que va ensenyar a les xarxes socials la seva nova acreditació per a l'Eurocambra com a eurodiputat.

Puigdemont ha anunciat que ja han iniciat tots els tràmits per poder «denunciar aquesta greu violació dels drets fonamentals dels ciutadans europeus». «Espero que el Parlament Europeu no segueixi la senda marcada per les autoritats espanyoles i no s'estengui al cor de les institucions europees aquest costum de violar drets fonamentals», va alertar.



Tajani: És cosa d'Espanya

Per la seva banda, el president de la Comissió Europea, Antonio Tajani, va deixar clar ahir a la tarda que el procediment de recollida de l'acta d'eurodiputat per part de l'expresident català Carles Puigdemont és un assumpte espanyol.