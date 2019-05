Un pederasta a una nena de 13 anys: «Si m'envies un vídeo despullada, et pago jocs de la Nintendo Wii»

Cada vegada es detecten més casos de Child Grooming, un tipus de ciberassetjament que tenen menors com a víctimes i una de les modalitats del qual és aconseguir imatges de pornografia infantil que són produïdes pels mateixos menors víctimes. Una segona modalitat consisteix en la realització d'actes materials -que ultrapassen l'àmbit virtual de la relació inicial- encaminats a apropar-se als menors amb l'objectiu de concertar una trobada i mantenir relacions sexuals.



El darrer cas l'hem conegut avui. Segons avança El Periódico, un home va aconseguir vídeos d'una nena de 13 anys despullada a canvi de pagar-li jocs de la Nitendo Wii.



La menor ho va fer, però no va ser suficient. Va rebre un correu electrònic on li exigia més imatges per accedir a una targeta per comprar eines per jugar als seus videojocs favorits.



"És el primer cas a Espanya en què un pedòfil ha fet servir els videojocs com a esquer", explica David Reguero, oficial del Grup 3 de Protecció al Menor de la Unitat Central de Ciberdelinqüència de la Policia Nacional a El Periódico.



La Policia Nacional investiga una vintena de casos de 'grooming' a Catalunya i 140 a tot Espanya. Més d'una tercera part de les víctimes són menors d'edat.



Els Mossos d'Esquadra també persegueixen aquest tipus de delicte. Apunten que per aconseguir aquest material il·lícit s'utilitza l'engany, la manipulació i/o l'amenaça envers els menors a través d'Internet lesionant la indemnitat sexual de les seves víctimes.



Fa uns mesos, van detenir un veí de Blanes per ciberassetjament a dues menors amb discapacitat intel·lectual. L'home ja havia estat detingut en dues ocasions per fets similars -té antecedents per pornografia infantil i abús sexual-. A més d'aconseguir imatges de menors amb contingut pornogràfic, l'autor intentava quedar amb les víctimes amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals.



Aquest és un vídeo que la policia va difondre per explicar què és l'abús sexual a través de les xarxes i com actuar en cas de trobar-s'hi.





Detingut un home que assetjava menors amb discapacitat intel·lectual a través d'Internet. També intentava quedar amb les víctimes amb intenció de mantenir-hi relacions sexuals https://t.co/PcjDwNEsVZ pic.twitter.com/JjDWxNREGy — Mossos (@mossos) 24 de agosto de 2018