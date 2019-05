Aragonès insta el Govern central a reprendre diàleg i declaració de Pedralbes

El vicepresident català i conseller d'Economia, Pere Aragonès, ha demanat avui al Govern del PSOE que abandoni la "paràlisi", "venci l'immobilisme" i reprengui el diàleg amb Catalunya, com preveu la declaració que tots dos executius van pactar al Palau de Pedralbes el 20 de desembre del 2018.

En una conferència en la Reunió del Cercle d'Economia de Sitges, davant un aforament format majoritàriament per empresaris i directius, Aragonès ha dit que existeix un conflicte "entre la legitimitat democràtica i la legalitat vigent" i que aquesta situació "pot aguantar un temps, però no indefinidament".

Per això, segons Aragonès, els governs català i espanyol tenen l'"obligació de vèncer l'immobilisme, sortir de la zona de confort" i reprendre una etapa de diàleg i negociació per solucionar un problema que és polític.

Ha remarcat, en aquest punt, que els dos governs ja tenen un instrument per treballar en aquesta solució política, com és l'anomenada declaració de Pedralbes, que va sorgir després de la reunió que van mantenir en aquest palauet de Barcelona Pedro Sánchez i Quim Torra el 20 de desembre del 2018.

El text reconeix l'existència d'un conflicte i la recerca d'un diàleg efectiu per a vehicular una proposta política.

"És l'únic acord polític que des de l'Estatut hi ha hagut entre el Govern de l'Estat i el de Catalunya", ha recordat Aragonès, que considera que aquesta declaració "ofereix una oportunitat" que s'ha de reprendre coincidint amb l'inici de la nova legislatura en l'Estat.

Aragonès també s'ha avingut a negociar un nou model de finançament amb l'Estat, encara que ha advertit que "no pot ser substitutori" de la negociació política per trobar una sortida democràtica" al conflicte català.

El conseller d'ERC, d'una altra banda, ha expressat el compromís del Govern a "facilitar al màxim, mitjançant decisions polítiques", el retorn a Catalunya de les seus socials de les empreses que van decidir anar-se'n després de l'1 d'octubre del 2017.

A això s'ha referit també el president de la patronal catalana Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, qui ha demanat al president de la Generalitat, Quim Torra, que faci una "declaració formal i inequívoca" a favor de l'ordenament jurídic de l'Estat perquè creu que aquest gest facilitaria el retorn de les empreses es van portar la seu fora.

La segona jornada de la Reunió del Cercle ha comptat també amb la presència del secretari general de Podem, Pablo Iglesias, i de la ministra d'Economia i Empresa en funcions, Nadia Calviño.

Aprofitant la seva presència en aquest fòrum empresarial, Iglesias ha plantejat algunes de les seves propostes en matèria econòmica i laboral, com la reducció de la jornada es treballo a 34 hores setmanals, l'augment de la fiscalitat a les rendes més altes o la implantació d'una prestació mínima garantida de 600 euros al mes.

Ja en clau política, el líder de Podem ha avisat al PSOE que "no serà bona notícia per a Espanya perdre coherència a l'hora de plantejar aliances" postelectorals, ja que "dir una cosa en campanya i fer una altra" perjudica l'estabilitat i pot suposar una "falta de respecte als electors".

"Si el que volem és un horitzó d'estabilitat i certesa per al nostre país, no es pot dir una cosa en campanya i fer una altra immediatament després. Aquí ve una crítica afectuosa, irònica i esperançada als nostres socis del PSOE, que sembla que han trigat poc a proposar una sort acords de govern a Cs", ha apuntat en la trobada del Cercle, al que assisteix per segona vegada.

Iglesias ha defensat que una Espanya "policèntrica" que valori la pluralitat dels seus territoris seria més eficient econòmicament, ja que la diversitat és un factor d'"avantatge competitiu".

"I això ho diu un madrileny, amb orgull i convicció", ha subratllat, al temps que ha afegit que li "sona bé" que es parli de "bicapitalitat" entre Madrid i Barcelona.

De la seva banda, la ministra Calviño ha posat èmfasi en què el sistema públic de pensions "no està en crisi", si bé és necessari un pacte de tots els partits per reformar-ho i adaptar-lo a la nova realitat del país.

Ha comentat, sobre això, que espera que una vegada que es constitueixi el nou Govern es torni a convocar el Pacte de Toledo per consensuar els canvis a aplicar.