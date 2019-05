Cinc anys sense 'YouTube' per voler denigrar un captaire a Barcelona

Un jutjat de Barcelona ha condemnat a un any i tres mesos de presó el 'youtuber' que va penjar un vídeo el gener del 2017 ensenyant com donava galetes amb dentífric a un captaire. La sentència el condemna també a tancar el seu canal a YouTube durant cinc anys i a pagar 20.000 euros a la víctima per un delicte contra la integritat moral. Durant el judici el noi va dir que era una "broma", però anteriorment havia fet vídeos similars amb gent gran o menors d'edat.

K.R., d'origen xinès però veí de Barcelona, era un jove de 19 anys que es guanyava la vida amb la publicitat del seu canal de YouTube 'ReSet', on tenia més de 120 milions de visites des del 2014, 1,1 milions de subscriptors i prop de cent vídeos penjats. No obstant això, la polèmica d'aquell vídeo, que va retirar, li va fer baixar els subscriptors, i actualment en té menys de 260.000, i els últims vídeos són de fa cinc mesos.

Poc després de fer-se públic el vídeo, agents de Sants-Montjuïc van localitzar a la víctima, un romanès de 52 anys, al barri de la Marina del Port. L'afectat va explicar que el 17 de gener un noi d'uns 19 anys li va regalar un bitllet de 20 euros i li va donar unes galetes. Mentre se les menjava el va gravar amb el mòbil i després va marxar. Al cap d'una estona, l'home es va començar a trobar malament i va tenir moltes nàusees. En les imatges, el jove feia un tractament humorístic, degradant i humiliant de la situació. L'endemà va tornar a gravar-lo en vídeo. Segons la sentència, el 'youtuber' hauria guanyat més de 2.000 euros amb aquests vídeos entre gener i març del 2017.

Mentre els agents parlaven amb l'agredit, va aparèixer l'autor del vídeo amb la intenció de passar la nit amb l'home, gravar-lo de nou, i demanar disculpes públicament a través del seu canal de YouTube. Els agents van comprovar que duia una motxilla amb sacs de dormir, mantes i una càmera dins. El noi havia donat 300 euros al vagabund per suposadament recompensar-lo.

La Guàrdia Urbana va procedir a la identificació del jove i el va denunciar per un presumpte delicte per infligir un tracte degradant, menyspreant la dignitat i integritat moral d'una persona en risc d'exclusió social. Un delicte que s'agreuja quan es produeix amb la finalitat de distribuir-ho a altres persones a través de mitjans de comunicació i d'internet. El CAC va demanar a YouTube que retirés el vídeo, i la plataforma ho va fer.

Després de publicar el vídeo i que esclatés la polèmica, el 'youtuber' va demanar perdó. En un altre vídeo, explicava que s'havia penedit del que va fer. "Va ser culpa meva", diu en la gravació. "No volia donar 20 euros a una persona normal del carrer, els volia donar a aquest vagabund que vaig veure". "I com que vaig prometre que donaria les galetes juntament amb els 20 euros a algú, doncs li vaig donar sense pensar-ho dues vegades. Vaig ser immadur, això és el que em va passar, no sé perquè li vaig donar", afegeix. El 'youtuber' també comenta que no es pensava que el que va fer generés tanta polèmica. "No pensava que això s'arribés a exagerar tan, no pensava que diguessin que un 'youtuber' vol intoxicar un vagabund. No sabia que em podia caure tot això. Si ho hagués sabut, no ho hagués fet", conclou.

Durant el judici, el jove va explicar que aquest tipus de vídeos els feia com a "reptes" que li proposaven els seus seguidors, i ho feia amb persones vulnerables perquè no s'atrevia a fer-ho amb homes musculats per si l'agredien.

La fiscalia, l'acusació particular i l'Ajuntament de Barcelona, com acusació popular, demanaven dos anys de presó, cinc anys sense accés al canal de YouTube i 30.000 euros d'indemnització, en considerar que havia actuat amb abús de superioritat, cosa que el magistrat no ha acceptat. La sentència es pot recórrer.