Eleven a «anomalia» el nivell de gravetat d'un incident de l'abril a Vandellós II

El Consell de Seguretat Nuclear (CSN) va elevar el nivell de gravetat de l'incident que va registrar la central nuclear de Vandellòs II el 4 d'abril. Va passar del nivell zero -que implica que no té significació per a la seguretat- a nivell 1, fet que es considera una «anomalia», segons l'Escala Internacional de Successos Nuclears i Radiològics (INES). El succés fa referència a la detecció de restes de bor als taps de les vàlvules de drenatge dels generadors de vapor B i C, així com al terra del primer. També es va localitzar un forat petit en una soldadura de la línia de drenatge del generador de vapor B.