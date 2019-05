El Govern permet a Oriol Pujol sortir cada dia de la presó sense el tercer grau

El Departament de Justícia permetrà a l'exdirigent de CDC Oriol Pujol sortir diàriament a treballar o participar en activitats de voluntariat, una setmana després que el jutjat de vigilància penitenciària li revoqués el tercer grau que li va concedir la Generalitat.

Segons van informar fonts del Departament de Justícia, la Junta de Tractament de Brians 1 va acordar per unanimitat aplicar a Oriol Pujol un article del reglament penitenciari que permet flexibilitzar el règim ordinari, al qual va tornar per ordre del jutge, per permetre-li sortides diàries laborals i de voluntariat social a partir de dilluns que ve.

L'exdirigent de CDC va tornar la setmana passada al règim penitenciari ordinari a la presó Brians, on compleix una condemna de dos anys i mig per cobrar comissions il·legals d'empresaris en l'anomenat «cas ITV».

La jutgessa de vigilància penitenciària va revocar el passat 23 de maig el tercer grau que la Generalitat havia concedit al març a Oriol Pujol, en considerar que «l'escàs temps d'observació de l'intern», de amb prou feines dos mesos, era «sens dubte insuficient» per poder dissenyar el programa de tractament més apropiat.

Una setmana després de la decisió de la jutgessa, la Junta de Tractament de Brians va optar per aplicar l'article 100.2 del reglament penitenciari a Oriol Pujol -que l'any passat es va concedir a Catalunya a 405 interns i actualment a 141-, que permet una flexibilització del règim del pres per a adaptar-lo a les seves circumstàncies.



Junta de Tractament de Brians

La mesura acordada per la Junta de Tractament de Brians té una aplicació immediata, encara que necessitarà la posterior aprovació per part del jutjat de vigilància penitenciària.

A l'hora d'adoptar aquest acord s'ha tingut en compte que la jutgessa, en revocar el tercer grau, va destacar que factors com que fos el primer delicte d'Oriol Pujol, reconegués els fets, pagués les multes o el baix risc de reincidència es podien tenir en compte perquè pogués continuar el seu procés d'inserció social, familiar i laboral mitjançant d'altres mecanismes diferents del règim obert.

La jutgessa va advertir en el seu escrit que aquests aspectes no podien ser «determinants» a l'hora de concedir el tercer grau en aquest moment, perquè «dels informes aportats no s'observa que s'hagi produït durant l'escàs període d'ingrés cap canvi en els dèficits de tractament determinants del seu comportament delictiu».

Segons la magistrada, malgrat que els informes ressaltaven que Pujol va seguir voluntàriament un programa de moral i de valors amb «bona predisposició», això no era «suficient» donat el «curt període de realització», ja que no constava que hagués assolit els objectius ni cap «efecte reeducador en relació amb la seva conducta delictiva», basada en «la cobdícia».



Circumstàncies «positives»

Això no obstant, la jutgessa puntualitzava que encara que les circumstàncies «positives» de l'expedient d'Oriol Pujol no tenien llavors «l'entitat suficient» per mantenir el tercer grau, sí que podrien ser tingudes en compte als efectes del compliment de la pena imposada en règim tancat, mitjançant d'altres mecanismes que afavoreixin el seu procés d'inserció social, familiar i laboral.

En el seu escrit per revocar el tercer grau a Oriol Pujol, la jutgessa ressaltava «l'especial rellevància de la naturalesa de la infracció criminal» comesa en aquest cas de corrupció política, ja que la conducta del fill de l'expresident de la Generalitat va generar un «gran descrèdit» de les institucions donada la seva condició de diputat de CiU a Parlament, en aprofitar la seva «privilegiada posició política i activitat pública» per delinquir durant anys.