Els Mossos d'Esquadra alerten d'una nova modalitat de robatori a domicilis

Els Mossos alerten d'una nova modalitat de robatori a domicilis. Segons la policia ja s'han detectat cinc casos d'aquest tipus de furt.



Els Mossos d'Esquadra han advertit a través de les seves xarxes socials d'aquest tipus de frut que han detectat a Tortosa (Tarragona), i han demanat precaució.





Nova modalitat de furt detectada a Tortosa: truquen a la porta i et demanen menjar, quan el vas a buscar, et roben tot el que tens al rebedor. Si t'hi trobes, pren precaucions pic.twitter.com/glMWVZ5HTF — Mossos (@mossos) 29 de maig de 2019

En el tuit detallen: "Truquen a la porta i et demanen menjar, quan el vas a buscar, et roben tot el que tens al rebedor".Els Mossos d'Esquadra han informat que han detectat recentmenti que en tots els casos la sospitosa és una dona amb la mateixa estètica que demana diners o menjar per al seu fill i aprofita per agafar coses del rebedor, principalment carteres i moneders.