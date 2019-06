Cremen 40 vehicles aparcats a l'aeroport del Prat

Alguns dels vehicles cremats per l'incendi, ahir, al Prat.

Alguns dels vehicles cremats per l'incendi, ahir, al Prat. Lluís Sibils/acn

Un incendi que no ha causat ferits va afectar ahir al migdia trenta motocicletes i vuit turismes que estaven estacionats en un dels aparcaments exteriors de l'aeroport del Prat, segons van informar els Bombers de la Generalitat.

L'incendi va poder ser controlat pel cos de bombers amb poques hores i va ser generat per causes que es desconeixen a l'aparcament exterior de la Terminal T2 de l'Aeroport Barcelona-El Prat. Protecció Civil va precisar que el fum provocat pel foc no afectava les operacions aeroportuàries. D'altra banda, diversos usuaris de les instal·lacions van penjar vídeos i imatges de l'incendi i les columnes de fum a les xarxes socials.