Maragall es planteja deixar fora JxCat del govern de Barcelona

El candidat d'ERC a l'alcaldia de Barcelona, Ernest Maragall, va admetre en una entrevista al programa FAQS de TV3 que deixar fora Junts per Catalunya d'un futur govern municipal de Barcelona és «molt clarament» una de les possibilitats. Seria un escenari, segons va assenyalar, que formaria part «d'una responsabilitat institucional i sobiranista» i que caldria «reconèixer en positiu, també Junts per Catalunya». El candidat republicà va situar divendres passat com a «prioritària» una negociació amb Bcomú.

Paral·lelament, Maragall va assegurar que la solució «aritmètica, artificial i esperpèntica» que formen Barcelona en Comú, el PSC i Manuel Valls per a l'Ajuntament contribuiria a la inestabilitat i a «aprofundir el conflicte» amb el Govern central. El candidat republicà també va alertar que hi ha en marxa una «operació d'Estat» a l'Ajuntament de Barcelona liderada per Valls i Jaume Collboni.

«Si algú vol obrir vies de diàleg entre Catalunya i les institucions de l'Estat, que no es confongui», va avisar Maragall, tot apuntant que només el seu govern, «ferm i sòlid», pot «oferir estabilitat, un diàleg real i entesa amb el socialisme espanyol». Així mateix, el candidat d'ERC va titllar d'«absurda incongruència» la suma de BComú, Cs i el PSC i va preveure que comportarà «contradiccions absolutes i creixents». «No es pot oferir a la ciutat l'acord dels que han estat durant la campanya excloent-se de manera explícita», va destacar.