Torra demana a Sánchez una «reunió urgent» per parlar del judici i l'informe de l'ONU

El president de la Generalitat, Quim Torra, demanarà aquest dimecres a la tarda al president espanyol en funcions, Pedro Sánchez, una "reunió urgent" per parlar del judici de l'1-O i l'informe de l'ONU. En una entrevista a 'Els Matins' de TV3 d'aquest matí, Torra també ha garantit que la decisió de convocar eleccions al Parlament serà només seva i no de l'expresident i líder de JxCat, Carles Puigdemont.

D'altra banda, ha insistit que el cap de llista d'ERC a Barcelona, Ernest Maragall, ha de ser alcalde però amb un govern independentista, i ha reiterat que hi ha una majoria social a Catalunya a favor de la independència després del cicle electoral del 28-A i el 26-M. Així mateix, Torra ha subratllat que vol escoltar les propostes dels partits i entitats per afrontar la resposta a una eventual condemna per l'1-O.