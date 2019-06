Tots els acusats faran ús del torn d'última paraula al Suprem, amb la incògnita de Forn

Tots els encausats que fa quatre mesos s'asseuen al banc dels acusats al Tribunal Suprem tindran la setmana que ve l'última oportunitat de dirigir-se al tribunal. Tant els nou empresonats com els tres exconsellers en llibertat provisional tindran quinze minuts com a màxim per fer ús de l'últim torn de paraula abans que el judici quedi vist per a sentència després de més de 50 sessions. Tots ells faran servir aquesta oportunitat que els atorga la llei, amb la incògnita de què farà finalment l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn. Fonts de la defensa de l'exconseller apunten que desaconsellaran que usi l'últim torn. Però la intenció és que la decisió sobre si parlarà i què dirà no es faci pública fins a la darrera sessió del judici.

El judici del procés afronta la darrera setmana. Estan previstes només dues sessions més dimarts i dimecres. Es destinaran als informes finals de les defenses, on els lletrats dels líders independentistes podran exposar els seus arguments per convèncer el tribunal que ha d'absoldre'ls a tots dotze. A més, les defenses podran rebatre les afirmacions que aquest dimarts van fer fiscalia, advocacia de l'Estat i Vox per demanar als magistrats que els condemnin.

Un cop acabi aquesta fase (el tribunal ha donat una hora de màxim per acusat) serà el moment de l'última paraula. És la darrera oportunitat que tindran els acusats per adreçar-se al tribunal i es produirà, segons el calendari establert, dimecres vinent. Durant tot el judici, els acusats només han pogut pronunciar-se a la fase inicial, al febrer, quan es van sotmetre a l'interrogatori de les acusacions i de les seves defenses. En aquell moment, cap d'ells va respondre Vox i només Junqueras i Romeva es van abstenir de respondre la fiscalia.

Per tant, es podrà tornar a escoltar la veu d'Oriol Junqueras, Raül Romeva, Jordi Sànchez, Jordi Cuixart, Jordi Turull, Josep Rull, Dolors Bassa, Carme Forcadell, Santi Vila, Carles Mundó i Meritxell Borràs. L'única incògnita per ara és què farà l'exconseller de l'Interior. Fonts de la seva defensa apunten que desaconsellaran que prengui la paraula i faci un al·legat final però no està decidit quina opció escollirà finalment.