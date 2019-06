Ramón Cotarelo tanca el seu blog per «manca de suport en l'esfera pública catalana»

El politòleg Ramón Cotarelo ha anunciat que tanca el seu blog al·legant "manca de suport en l'esfera pública catalana".

En la darrera entrada del seu blog 'Palinuro', Cotarelo assegura que "l'esfera pública és tan corrupta a Catalunya com a Espanya" i afegeix que "com no he trobat cap suport en l'esfera pública catalana sinó, al contrari, més malvolença que en l'espanyola, tanco Palinuro i que cadascú es busqui la vida".

Afegeix també que "el blog em consumeix molt temps que necessito per a tasques pròpies de creació. I em causa problemes i dificultats" i que es troba "en ocasions" amb els seus textos plagiats "però sense citar-me".

Cotarelo detalla que "el pitjor és que no només se saqueja Palinuro sinó que, a més, es tracta de silenciar a l'autor. A Espanya i a Catalunya. En l'esquerra i en la dreta, en l'independentisme i en l'unionisme".

El politòleg finalitza aquesta entrada explicant que "La decisió estava presa dies abans que el portaveu d'ERC a Madrid, en companyia d'un ideòleg de Podemos que va donar suport al 155, digués que ell no és sobiranista ni independentista i, suposo, el seu partit, tampoc. Però aquesta aixecada de camisa a milions de persones passades unes eleccions on es va donar a entendre el contrari, l'ha accelerat"