Shakira al·lega a la jutge que no havia de tributar a Espanya perquè no hi residia ACN

Shakira ha insistit davant el jutjat d'instrucció número 2 d'Esplugues de Llobregat que no té cap deute amb Hisenda i ha assegurat que la querella de la fiscalia per un presumpte frau de 14,5 milions d'euros rau en un problema d'interpretació de la llei. La cantant ha comparegut aquest dimarts citada com a investigada per sis presumptes delictes per haver eludit l'impost de patrimoni i l'IRPF entre els anys 2012 i 2014. Si bé la cantant no ha fet declaracions a la premsa, l'oficina que la representa ha remarcat que va pagar els 14,5 MEUR suposadament defraudats abans que la Fiscalia presentés la querella. Shakira ha esquivat els periodistes accedint als jutjats a través d'un aparcament soterrat de places privades.