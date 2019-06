Tres vicepresidents de l'Eurocambra protesten pel veto a Puigdemont i Comín

La polèmica sobre el veto de l'Eurocambra a Carles Puigdemont i Toni Comín per acreditar-se la setmana passada continua. Així, ja són tres els vicepresidents del Parlament Europeu que han reclamat explicacions al president de la cambra, Antonio Tajani, per una decisió que es va prendre sense consultar-los. La vicepresidenta socialista de l'Eurocambra, Sylvie Guillaume, i la vicepresidenta pels Verds, Herdi Hautala, es van sumar ahir a la queixa que va fer dimarts el vicepresident txec, Pavel Telicka. Hautala, a més, va assegurar que escoltaran les explicacions del president de l'Eurocambra a la reunió del dia 17 de juny, ja que va explicar que la mesa no es reuneix des del 15 d'abril passat.

D'aquesta forma, Guillaume va mostrar la seva voluntat de «sumar» la seva veu «a la de Pavel Telicka» i «confirmar que la mesa del Parlament Europeu mai va estar involucrada en el procés de decisió». A més, va assegurar que agrairia també «la clarificació del president Tajani sobre aquest fet». També hi va haver un altre vicepresident, el polonès conservador Zdzis?aw Krasnodebski, que va confirmar que no va ser consultat. En aquest cas, però, va evitar reclamar explicacions a Tajani i només va assegurar que no va estar involucrat en la decisió.

A més, a través de Twitter, Telicka va anunciar que ha demanat explicacions a Tajani per escrit. «He escrit al president Tajani per demanar-li qui i per quin motiu es va decidir no permetre l'accés a tres nous eurodiputats catalans que han concorregut a les eleccions i que també estan sota un procés judicial a Espanya», va afirmar Telicka a través de Twitter.



Discussió a la mesa

L'última vicepresidenta de l'Eurocambra a afegir-se a la demanda d'explicacions va ser Hautala, que va assegurar que confia que la mesa del Parlament Europeu pugui discutir la prohibició d'accés a Carles Puigdemont i Toni Comín com a eurodiputats electes la setmana passada.