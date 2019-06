Trobades a Barcelona les restes de dos joves afusellats durant la Guerra Civil

En una intervenció arqueològica gestionada pel Servei d'Arqueologia de l'Ajuntament de Barcelona s'ha localitzat el que podria ser la primera fossa de la Guerra Civil espanyola a la ciutat de Barcelona. La troballa s'ha fet en durant les obres de construcció de dos edificis d'habitatges al número 10-20 del carrer de Ràfols, al districte de Sarrià-Sant Gervasi, on es van localitzar unes restes òssies humanes associades a un enterrament. La direcció facultativa d'obra va sol·licitar el 27 de maig la presència dels tècnics arqueòlegs del Servei d'Arqueologia de Barcelona per tal de confirmar la rellevància arqueològica de la troballa, que s'ha fet durant el procés d'excavació d'un pou de fonamentació.

Els treballs han permès confirmar l'existència d'una fossa en un dels talls d'un pou de fonamentació i s'han pogut recuperar les restes òssies de dos individus adults cobertes amb calç viva. En un primer moment, es pensava que aquest enterrament formar part d'una zona d'inhumacions per a morts per malalties infecciones vinculada a l'església del Sagrat Cor de Sarrià, que es localitza a escassos 50 metres.

Era habitual l'ús de calç viva per enterrat els morts causats per infeccions com el còlera, però els treballs arqueològics han rebel·lat que es tractaria de la inhumació de dos individus adults, un sobre l'altre, que tindrien uns 30 anys i que estan en una sola fossa de planta rectangular. El crani, que està ben conservat, té un orifici d'entrada d'una bala a l'os occipital i al maxil·lar hi ha algunes peces dentàries d'or.

Alguns dels pocs objectes que s'han documentat a l'entorn de les inhumacions, com una cremallera i un botó, fan pensar que es tractaria d'algunes de les primeres persones represaliades de la Guerra Civil espanyola a Barcelona. L'equip d'arqueologia segueix treballant al solar fent el control dels rebaixos de terra per si es localitzen d'altres restes arqueològiques d'aquest mateix moment o de fases històriques anteriors.

D'acord amb la normativa vigent, en cas que es determini la identitat de les restes òssies humanes trobades, aquestes hauran de ser restituïdes, junt amb tots els objectes materials associats, a la seva família. En cas de no poder-ne determinar la identitat, hauran de ser inhumades en un cementiri de Barcelona.