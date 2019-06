La Generalitat vol obrir la porta a noves privatitzacions en salut i educació

Una trentena de representants d'entitats socials han denunciat aquest divendres un avantprojecte de llei del Govern que, afirmen, obre la porta a la privatització de serveis públics essencials com l'educació o la sanitat.

Després de reunir-se a la seu de la CUP, única força parlamentària que es proposa presentar una esmena a la totalitat a aquest text, portaveus de les diverses organitzacions presents -entre elles el sindicat educatiu USTEC, els sindicats CGT, COS i INTERSINDICAL-CSC, així com diverses AMPAs i la FaPaC - han atès els mitjans.

La presidenta de la FaPaC, Belén Gascón, ha alertat que si aquesta llei surt endavant representarà "un abans i un després" per a molts serveis públics, que ara s'ofereixen "de manera directa" mentre que amb la nova legislació -assegura- podran ser externalitzats.

Ha negat també que la redacció d'aquesta nova norma respongui a una directiva comunitària, tal com afirma que defensen la majoria de forces parlamentàries amb les quals ha parlat, que s'escudarien així en aquest fet per no presentar esmenes a la totalitat i permetre la tramitació parlamentària.

Gascón ha explicat que la FaPaC s'ha reunit ja amb el grup parlamentari d'ERC, el de PSC-Units i el de la CUP, mentre que segueix pendent de concertar cites amb altres grups.

Lidia Gasull, al seu torn directora de la FaPaC, ha detallat que la nova norma permetria externalitzar serveis en preescolar, en educació especial o en serveis de tutories de centres públics, per exemple.

La parlamentària de la CUP Maria Sirvent, de la seva banda, ha definit aquest avantprojecte de llei com "un atac greu als serveis públics" que encoratjarà a noves privatitzacions i "consolidarà privatitzacions ja existents", segons ella ara en uns llimbs legals.

"Volem la gestió 100% pública dels serveis", ha afegit la diputada anticapitalista.

Les entitats reunides han dit que mantindran altres reunions i amenacen de convocar mobilitzacions si aquest projecte legislatiu, en tràmit parlamentari d'esmenes, segueix endavant tal com està plantejat.