hir els parlava de l'advocacia de l'Estat. Rosa Mª Seoane (i la seva companya Elena Sáenz) inicialment no van fer gaire bon paper. De fet, Seoane substituí a última hora Edmundo Bal. Expliquem-ho. Quan Pedro Sánchez el passat juny portà María José Segarra Crespo a la Fiscalia General de l'Estat, pensava poder influir a través d'ella en els fiscals del procés a l'hora de rebaixar delictes i condemnes (els seus assessors li havien denunciat que els fiscals es movien en terrenys de màxims). Però, a fiscalia hi tenia la crème de la crème: Madrigal, Moreno, Cadena i Zaragoza, l'ideòleg de la rebel·lió, amb experiència al País Basc i amb narcotràfic, cap de la fiscalia de l'Audiència Nacional en temps de Conde-Pumpido i nomenat per Maza (el fiscal general que va promoure la persecució i càstig del procés català) assessor del fiscal general en matèria de terrorisme. Els altius fiscals de sala del Suprem, imbuïts per una missió històrica de salvar la unitat de la pàtria, li van donar l'esquena. D'aquí les insinuacions a rebaixar la repressió a Bal, aleshores advocat de l'Estat, que no ho va acceptar. Com va acabar? Candidat de Cs! D'aquí que l'encàrrec a Seoane, que treballava a ADIF, l'agafés una mica a contrapeu. Imprecisa i dubitativa a l'inici, va anar agafant tremp i trobant el seu lloc. Darrerament passava la mà per la cara als indolents fiscals, amb interrogatoris preparats, contundents i afinats per detectar escletxes en els punts febles dels testimonis. Dilluns negà la violència necessària per al delicte de rebel·lió: «... la violència o l'amenaça d'utilitzar-la ha de tenir un caràcter nuclear i ha d'aparèixer com a idònia perquè tingui resultat. No podem considerar provat que la violència hagi estat un dels elements estructurals del pla dels acusats com a mitjà per assolir els seus objectius». El fet va causar sorpresa, desconcert i irritació a certa premsa unionista madrilenya. Ahir i abans-d'ahir, era la persona a abatre. Com si dels 7 als 12 anys de presó que suposen les seves acusacions fossin poca cosa. Què passarà quan la setmana entrant els advocats demanin on s'ha demostrat que els acusats s'«alcessin»? No ens equivoquem: la persona a abatre no és Seoane, sinó Pedro Sánchez. El sistema judicial està dominat pel PP. Mirin com li han resolt l'exhumació de Franco!