La policia deté 87 atracadors de la banda que s'amagava a l'institut de «Merlí»

Els Mossos d'Esquadra i la Policia Nacional, amb el suport de la policia de Geòrgia, van detenir un total de 87 persones en l'operació contra una banda de lladres de domicilis que s'amagava a l'escola abandonada on es va rodar la sèrie televisiva Merlí, van informar tots dos cossos en un comunicat. Del total de detinguts, 26 estan presumptament relacionats amb més de 70 robatoris, principalment a Barcelona, però també en altres municipis de l'àrea metropolitana, a més d'un cas a Madrid, pels quals 14 van ingressar en presó preventiva.

Els altres 61 detinguts ho van ser per infracció de la Llei d'Estrangeria: 29 d'ells ja han estat expulsats a Geòrgia en un temps «rècord» per la Policia Nacional, mentre que la resta encara es troba en un Centre d'Internament d'Estrangers (Cie), segons va informar ahir en declaracions als periodistes el sotsinspector dels Mossos Lisard Hidalgo.

La investigació es va iniciar durant el primer trimestre del 2018 quan diversos veïns i comerciants del barri de Sant Genís de Barcelona van viure una onada de robatoris amb força en domicilis així com altres fets delictius contra el patrimoni, la qual cosa va coincidir amb l'ocupació del centre educatiu abandonat on es va rodar «Merlí» per part d'un grup de georgians.

Els Mossos van fer una primera detenció poc després, en detectar que un grup de persones s'havia amagat a l'escola just després de robar en un pis i, dies després, dos d'aquests detinguts també van ser arrestats a Madrid pel mateix delicte. Aquesta coincidència va motivar la creació d'un equip de treball amb la Policia Nacional, encara que finalment els investigadors no han detectat que els desplaçaments a la capital fossin freqüents, segons Hidalgo.

A l'interior del centre escolar van arribar a reunir-se més de 100 persones d'origen georgià, tots amb nombrosos antecedents policials en diferents països de la Unió Europea (UE), i entre ells hi havia els membres de l'organització que sortien a les nits a cometre robatoris. Abans de perpetrar els robatoris escollien els habitatges seleccionats i col·locaven petites peces de plàstic en els marcs de les portes d'entrada per saber si hi havia gent a l'interior.