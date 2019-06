Colau assegura que no serà «el trofeu de ningú» i critica «els vetos creuats»

L'alcaldessa i candidata de Barcelona En Comú a la reelecció, Ada Colau, va avisar ahir dissabte que el seu espai polític no serà «el trofeu de ningú» ni «el trofeu d'un bàndol contra l'altre», a la vegada que criticava «els vetos creuats» que mantenen entre ells Ernest Maragall (ERC) i Jaume Collboni (PSC). En una roda de premsa al costat d'altres membres de la formació, Colau defensava el «pas cap endavant» que ha decidit fer en presentar-se a la investidura i va negar participar en operacions «estranyes» que li facin mantenir el càrrec davant la possibilitat que hi hagi un alcalde independentista. Afirmava en aquest sentit que BComú «ni negocia ni pacta» amb l'ex-primer ministre francès Manuel Valls, que va anunciar després de les eleccions que donaria suport «sense condicions» a una investidura de Colau.

També ahir, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, deia que «no tindria sentit» investir una alcaldessa que no s'hagi compromès a governar amb ells i que seria una «irresponsabilitat» presentar-se a la investidura sense tenir els suports necessaris. També en roda de premsa, Collboni insistia que no donarà un «xec en blanc» a Ada Colau i rebutjava la seva proposta de formar un govern amb Barcelona En Comú, PSC i ERC perquè el vot al PSC va ser per tenir un alcalde progressista, un bon govern per als ciutadans de Barcelona i un govern «no subordinat al procés».

Aquestes declaracions arribaven després que el plenari de BComú avalés per àmplia majoria, dijous, que l'alcaldessa en funcions es presenti a la investidura per tornar a liderar el govern municipal, un objectiu que només aconseguirà si la voten 21 regidors en el ple del pròxim dia 15, ja que aquesta és la xifra que marca la majoria absoluta. Així, els vots dels tres independents de la llista de Valls, sumats als vuit del PSC i als deu de BComú arribarien precisament als 21; s'han de descartar en aquesta equació els dels tres regidors de Ciutadans, que no donaran suport a Colau malgrat haver-se presentat als comicis al costat de l'ex-primer ministre francès.

Colau descartava ahir la possibilitat de retirar la seva candidatura i assumirà «els riscos» que suposa presentar-se davant el ple sense haver tancat abans un acord que sumi la majoria absoluta necessària. El PSC, en aquest sentit, ja ha avisat els últims dies, i ahir Collboni va insistir-hi, i es va mostrar convençut que arribarà, que només recolzarà la seva investidura si abans del dia 15 les dues formacions aconsegueixen tancar un acord programàtic.

Segons l'alcaldessa, però, són necessàries «majories estables, àmplies i transversals» perquè es conformi un govern municipal que impulsi «polítiques valents» d'esquerres i a la vegada «superi la política de blocs». Això només serà possible, insistia, amb un «tripartit» amb el PSC i ERC, que lideraria ella i no Maragall malgrat ser el candidat d'ERC el més votat el passat 26 de maig.

A l'alcaldessa li sembla «inconcebible» que Maragall i Collboni es neguin fins i tot a parlar entre ells, una situació que va indicar que no s'ha de «normalitzar» i davant la qual va reclamar a ERC i als socialistes que «surtin de la seva zona de confort». I sobre el possible suport de Manuel Valls, declarava que «ni pactem ni acordem res amb Valls i Cs. Dels posicionaments del senyor Valls n'ha de respondre ell».