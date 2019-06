Condemna pionera: mig any de presó per tenir lligada una guineu sense menjar ni aigua

Un jutjat penal de Barcelona ha condemnat un home a mig any de presó i més de 2.000 euros de multa i indemnització per haver maltractat una guineu en una finca de Sant Vicenç dels Horts. L'home va atrapar l'animal amb una gàbia-trampa i el va deixar diversos dies lligat als barrots sense aigua ni menjar.

Els Agents Rurals van trobar la guineu, femella, però la van haver de sacrificar davant les importants lesions que tenia. La sentència es considera pionera perquè no hi ha gaires condemnes per maltractament d'animals salvatges.

La sentència, a la qual ha tingut accés l'ACN i ha estat acceptada per l'acusat, considera provat que els primers dies de maig del 2017 l'home, propietari d'una finca forestal a Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), va deixar activades dues gàbies-trampa de grans dimensions per tal de capturar de forma indiscriminada animals salvatges, especialment mamífers.

Una persona que va veure la gàbia amb l'animal va avisar els Agents Rurals. Cap a les 2 del migdia del 14 de maig dos agents rurals van trobar les trampes i en una d'elles hi havia una guineu femella subadulta. L'acusat l'hauria capturat i li hauria lligat el coll als barrots amb un cable elèctric, sense deixar-li menjar ni aigua, "circumstàncies buscades i acceptades per l'acusat". Aquesta situació havia provocat en l'animal un "patiment" important, però els agents rurals no portaven les eines adequades per recuperar-lo.

Els agents van obrir una investigació, van comprovar que l'amo del terreny no tenia permís per caçar guineus, que tot i no ser una espècia protegida no es poden caçar sense autorització específica, però mai es pot fer amb una gàbia trampa. Li van deixar menjar i aigua i van haver de marxar perquè no portaven el material adequat per alliberar-la o endur-se-la amb seguretat.

L'endemà els agents van traslladar la guineu al Centre de Recuperació de Fauna de Torreferrussa, a Santa Perpètua de Mogoda (Vallès Occidental), pertanyent a la Direcció General de Polítiques Ambientals de la Generalitat.

Després d'examinar l'exemplar, es va veure que la guineu presentava lesions facials profundes causades pel fregament i el traumatisme continuat contra els barrots de la gàbia on havia estat tancada, i fins i tot tenia alguna dent trencada en intentar alliberar-se. També presentava símptomes clars de desnutrició. El cas es va portar a la Fiscalia de Medi Ambient de Barcelona i al jutjat d'instrucció número 4 de Sant Feliu de Llobregat.

"La situació de maltractament i conseqüent sofriment que l'acusat va causar a l'animal de manera intencionada i injustificada van provocar que la guineu patís molt dolor i un estrès extraordinari", assegura la sentència. A conseqüència de les greus lesions, l'animal va haver de ser sacrificat amb l'administració endovenosa de barbitúrics.

L'ús de gàbies trampa per capturar fauna salvatge està totalment prohibit pel Conveni de Berna del 1979, diverses directives europees i lleis espanyoles i catalanes de protecció animal i de la biodiversitat, ja que es tracta de "mètodes de caça massius, no selectius i indiscriminats, que afecten nombroses espècies de mamífers de la fauna salvatge vertebrada que habiten a la zona on l'acusat practicava la caça il·legal", recorda la magistrada.

Per tot això, el jutjat penal número 26 de Barcelona ha condemnat l'home a sis mesos de presó per un delicte de maltractament animal, 1.800 euros de multa per dos delictes contra la fauna, tres anys d'inhabilitació per a ofici o comerç relacionats amb animals, tres d'inhabilitació de permís de caça i pesca i tres de tinença d'animals.

A més, haurà de pagar 238,55 euros per les despeses causades al centre de Torreferrusa i 100 euros d'indemnització per la mort de l'animal. L'ingrés a presó se suspèn si en dos anys l'home no torna a delinquir.

La fiscalia inicialment demanava un any de presó, tres d'inhabilitació i 5.280 euros de multa, però va rebaixar les pretensions davant la conformitat de l'acusat.

Jaume Bosch, cap dels Agents Rurals a la regió de Barcelona, ha explicat el cas a l'ACN que allò rellevant de la sentència és que no només se'l condemna per delictes contra la fauna caçant animals no autoritzats i utilitzant mètodes de caça prohibits, sinó també per un delicte de maltractament, que normalment s'usa només en fauna domèstica com gats i gossos maltractats.

És dels primers cops que s'aplica en fauna salvatge perquè l'acusat el mantenia conscientment viu però tancat dins la gàbia tot i ser salvatge.