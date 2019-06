El jutge dels atemptats del 17-A rebutja vint suposades víctimes psicològiques

El jutge de l'Audiència Nacional que instrueix el sumari pels atemptats perpetrats a Catalunya el 17 d'agost del 2017 ha rebutjat la personació com a víctimes d'una vintena de persones que van al·legar patir seqüeles psicològiques derivades de la massacre i per les quals reclamaven una indemnització.

La major part d'aquestes suposades víctimes van remetre al jutjat denúncies perquè se'ls tingués com a part en el procediment, però després de ser examinades per un metge forense, que no va trobar relació de causa-efecte, els va ser rebutjada la personació, segons han informat fonts jurídiques.

Només set d'elles han recorregut, i en un acte, José Luis Calama, el jutge que ha heretat aquesta causa després de la sortida de l'instructor inicial, Fernando Andreu, argumenta la seva decisió en què les lesions que han dit patir «no estan emparades pel pertinent informe forense».

Totes aquestes presumptes víctimes van demanar personar-se en la causa arran del primer aniversari de la massacre, data en la qual es va produir «un degoteig» que va sumar una vintena de reclamacions per seqüeles psicològiques, han explicat les fonts jurídiques consultades per l'agència Efe, que han recordat que els ferits greus i familiars d'alguns dels 16 morts es van presentar a l'inici de la instrucció.

Davant aquestes noves reclamacions, el jutjat va acordar que fossin examinats per un metge forense, que va determinar que no es podia establir «la relació causa-efecte entre l'atemptat terrorista perpetrat a Barcelona el 17 d'agost del 2017 i les presumptes lesions de naturalesa psíquica referides».

A la llum d'aquests informes mèdics, la Fiscalia es va pronunciar en contra d'atorgar-los la seva personació com a víctimes citant jurisprudència del Suprem, que té establert que aquesta condició «no pot derivar-se de l'impacte emocional causat pel delicte» sinó que ha d'entendre's «com una condició objectiva originada per un patiment lligat de manera directa a un fet punible».

Fent seus els arguments de la Fiscalia, el jutge va rebutjar la seva personació com a víctimes el passat 21 de març, decisió que va confirmar en un altre acte del 24 d'abril en el qual va desestimar els recursos de reforma que van interposar aquestes set persones, i que ara es troben pendents de ser resolts en apel·lació per la Sala Penal.