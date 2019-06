Una persona mor en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú

Una persona va morir ahir al migdia en l'incendi d'un pis a Vilanova i la Geltrú. Sis dotacions dels Bombers de la Generalitat de diversos parcs de la zona es van desplaçar fins al lloc per apagar el foc, que va afectar la pràctica totalitat de l'habitatge, el 90%. Per ara, els Bombers desconeixen les causes de l'incendi. L'avís del foc es va rebre a les 13.07 hores i es va poder apagar molt ràpidament. La víctima mortal es va localitzar en una de les habitacions de l'habitatge que donava a la terrassa, que és on s'hauria originat l'incendi. Al domicili no hi havia més persones. Els Bombers van explicar que com que l'incendi es va produir a l'última planta de l'edifici i les finestres estaven obertes, el fum i l'escalfor no van afectar ni l'escala ni l'estructura de l'edifici.