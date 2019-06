Un home mata la seva dona i es suïcida a València

La Guàrdia Civil investiga a Alboraia (València) la mort d'una dona, que presentava ferides d'arma blanca, i la parella sentimental s'ha suïcidat llançant-se pel balcó de l'habitatge, situat en un cinquè pis a la zona de Port Saplaya, segons han informat a Europa Press fonts pròximes a la investigació.

Els fets han passat cap a les 10.00 hores quan, segons fonts municipals, la mare de la víctima i la seva cap l'estaven buscant perquè no hi havia anat a treballar. Les dones han avisat la Policia Local. Agents d'aquest cos s'han presentat a l'habitatge, al qual finalment han pogut accedir encara que no els hi obrien la porta.

A l'interior s'han trobat a l'home, de nacionalitat romanesa i 48 anys, i que es trobava marejat, i que a l'entrada dels agents s'ha llançat pel balcó, des d'un cinquè pis, i ha perdut la vida. La dona, de 29 anys i nacionalitat espanyola, ja estava morta i el seu cos presentava ferides d'arma blanca, segons les mateixes fonts.

Segons fonts pròximes a la investigació, els dos eren parella de fet i mantenien una relació des de fa uns quatre anys. Fonts de la Guàrdia Civil han confirmat les dues morts, en unes circumstàncies que s'estan investigant.