Júpiter es podrà veure aquesta nit a simple vista

Aquesta nit de dilluns Júpiter estarà al punt més proper a la Terra dels últims cinc anys. Això vol dir que el planeta més gran del Sistema Solar podrà observar-se a simple vista mirant el cel. A més, qui disposi d'uns prismàtics o un telescopi podrà apreciar les quatre llunes més grans del planeta i fins i tot la seva gran taca vermella.



A més de la seva proximitat a la Terra, aquesta nit Júpiter es trobarà en el punt oposat al sol. Aquesta oposició farà que el planeta rebi tota la llum de l'astre i es vegi més brillant. D'aquesta manera, aquesta nit quan el sol desaparegui per l'oest, Júpiter apareixerà per l'horitzó est i serà visible fins a la matinada.



Per localitzar Júpiter al cel n'hi haurà prou amb buscar el segon punt més brillant, ja que només serà superat per Venus, que és visible tot l'any.





What's Up for June? ?? Jupiter is up all night, while Mercury and Mars decide to get close, and the Moon reveals its tilted orbit. Downloadable video and transcript available at https://t.co/tPYUwcimlm pic.twitter.com/lPw2pIEyZ0