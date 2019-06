Ada Colau dona per «benvinguts» tots els vots per a la investidura

L'alcaldable de Barcelona en Comú, Ada Colau, va assegurar en ser preguntada pel suport «sense condicions» de Manuel Valls que «tots els vots que vinguin, benvinguts siguin per a la investidura». Colau va precisar que, en un context «complex» i «molt fragmentat», «cadascú actua de la millor manera que pot amb els resultats que té». Així mateix, preguntada sobre si se sentiria còmoda amb els vots de Valls, l'alcaldable de BComú va preguntar: «En quina mesura? Jo he de respondre pels meus actes». Colau ha explicat que només ha parlat amb Valls a través de missatge de mòbil, que li va agrair la disposició dels seus vots però li va remarcar que només negociaria amb PSC i ERC.

A més, Colau va dir que no vol ser alcaldessa en solitari, amb només els seus 10 regidors, perquè «no podria governar bé». En aquest sentit, va reiterar que intentarà trobar majories més àmplies, idealment amb un tripartit.

Per la seva part, el candidat del PSC a l'alcaldia de Barcelona, Jaume Collboni, va dir que «no tindria sentit» investir a una alcaldessa que no s'hagi compromès a governar amb ells i que seria una «irresponsabilitat» presentar-se a la investidura sense tenir els suports necessaris. Collboni va insistir que no donarà un «xec en blanc» a Ada Colau i ha rebutjat la seva proposta de formar un govern amb Barcelona en Comú, PSC i ERC perquè el vot al PSC va ser per tenir un alcalde progressista, un bon govern per als ciutadans de Barcelona i un govern «no subordinat al procés». Collboni, que s'ha mostrat convençut que arribarà a un pacte amb Ada Colau, ha assegurat que no vol que a Barcelona passi el mateix que a Catalunya i tenir un alcalde més pendent d'allò que demanen des de Waterloo, la ciutat belga en la que resideix l'expresident català Carles Puigdemont, d'allò que necessiten en el districte barceloní de Nou Barris