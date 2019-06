La defensa de Junqueras veu «absurda» l'acusació de rebel·lió

L'advocat Andreu Van den Eynde, que defensa a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras en el judici del procés, ha considerat "absurda" l'acusació de rebel·lió per als processats, ja que, segons ell, només es van produir "tres casos" de violència en l'1-O.

De "fal·làcia" ha qualificat el lletrat en el seu al·legat final del judici la suposada violència exercida pels ciutadans en la jornada del referèndum il·legal de l'1-O.

I aquest ha estat el seu resum: "L'única violència de la qual es parla és la que es compta amb els dits de la mà", amb "tres casos d'actuacions reactives a una situació tensional concreta d'un col·legi determinat, efectuat per una persona asilada".

En suma, per a l'advocat, que defensa també Raül Romeva, l'escassa violència que es va exercir en l'1-O va ser practicada per "grupuscles", per la qual cosa segons el seu parer el que al·leguen les acusacions no és res més que una "fal·làcia", basada a "agafar dues imatges i muntar una categoria".

Van den Eynde ha anat més lluny en recordar que, segons els testimonis de representants del llavors Govern de Mariano Rajoy escoltats en el judici, ningú tenia previsió de violència generalitzada i "ningú tenia informació de riscos".

"Indignació, la que vulguin. Violència, zero", ha emfatitzat el lletrat després d'assegurar que els ciutadans no van sortir al carrer a "enderrocar" l'Estat. "La gent va sortir un dia a protestar i un altre votar. Això no és alçament".

I en el seu convenciment que no hi va haver rebel·lió, Van den Eynde ha argumentat que, si n'hi hagués hagut, l'Estat, de conformitat amb les seves competències, hauria d'haver declarat l'estat de setge.

A més, ha deixat clar que els seus defensats reneguen de qualsevol mena de violència, que no s'han pogut trobar missatges seus que la promoguessin i que els ciutadans havien fet "bandera de pau" l'1-O. Era "impensable" que la Policia carregués, ha afegit.

Si els seus defensats aplaudissin la violència -ha continuat-, seria com pensar que estan "disposats a enterrar els seus valors, la seva dignitat, a negar la seva personalitat i identitat" de les quals "han fet la seva forma de vida".

Per al lletrat, la Fiscalia no ha pogut provar "la pota de la violència" necessària per acusar de rebel·lió i ha parlat de cop d'Estat confonent així "la desobediència amb la rebel·lió".

També ha dedicat part del seu discurs a la jornada del 20S, en els incidents a la Conselleria d'Economia, que ha resumit en dos cotxes de la Guàrdia Civil danyada, dels quals ningú va parlar a les xarxes i que no es veien.

"Ningú sap com es van vandalitzar, qui ho va fer i per què ho va fer. El problema és el simbolisme dels cotxes perquè hi va haver zero ferits, zero armes sostretes i zero detinguts", ha prosseguit.

Ha tingut dures paraules per a les "exageracions" de la secretària judicial que va haver de sortir pel terrat de la Conselleria després del registre i per a la seva "banda sonora", ha ironitzat el lletrat, que s'ha mofat de la declaració de la lletrada quan va assegurar en el judici que de seguida va saber que "alguna cosa passaria aquell dia".

"La seva adscripció ideològica està demostrada; és seguidora de grups anti independentistes", ha dit l'advocat de Junqueras.