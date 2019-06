Els edils independentistes hauran d'acatar la Constitució el 15 de juny

La Junta Electoral Central (JEC) ha advertit que els regidors independentistes que optin per acatar la Constitució «per la república» catalana en la sessió constitutiva dels consistoris del pròxim dissabte hauran de mostrar una «voluntat incondicionada» d'assumpció de la Carta Magna si volen que el seu acatament s'ajusti a la llei.

Així ha contestat l'organisme arbitral a la consulta que li van plantejar els representants de les entitats d'Impulso Ciudadano i Aixeca't Levántate per a saber si la fórmula d'acatament promoguda per l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) és o no compatible amb l'article 108.8 de la Llei Electoral.

«Per expressió democràtica de la voluntat ciutadana, manifest el ferm compromís amb els valors de la república catalana i declaro que continuaré treballant en la construcció d'una Catalunya políticament lliure, socialment justa, econòmicament pròspera i territorialment equilibrada», resa el text que proposa la AMI per a la presa de possessió dels regidors.

En la seva reunió d'aquest dilluns, la JEC ha donat resposta a la consulta de les referides formacions incidint que l'article 9.1 de la Constitució estableix que: «Els ciutadans i els poders públics estan subjectes a la Constitució i a la resta de l'ordenament jurídic».

I afegeix que, conformement a l'article 108.8 de la Llei Electoral i de conformitat amb la jurisprudència del Tribunal Constitucional, només poden «considerar-se vàlides aquelles fórmules que expressament manifestin la voluntat incondicionada d'acatar la Constitució».



Últim pas a Estrasburg

El toc d'atenció de la Junta Electoral Central té especial rellevància ara que els eurodiputats triats en els comicis del 26 de maig han de comparèixer davant l'organisme arbitral, previsiblement a principis de la setmana vinent, per a completar els tràmits que els permetran disposar de la seva acta i poder presentar-se en l'Eurocambra.

El dia que siguin convocats, els 54 eurodiputats electes hauran de personar-se en el Congrés per a procedir a l'acatament de la Constitució, últim pas per a aconseguir 'el bitllet' a Estraburg, i l'hauran de fer davant la Junta Electoral Central, que ara recalca que no val qualsevol fórmula d'acatament.

En la recent sessió constitutiva del Congrés, la decisió de validar o no el tràmit va quedar en mans de la presidenta de la Cambra, la socialista Meritxell Batet, que va donar per bones totes les fórmules emprades en considerar que, encara que alguns diputats esmentessin als presos polítics, la república catalana o fins i tot el planeta, no qüestionaven l'acatament de la Constitució.