Estabilitzat l'incendi forestal del Perelló, que ha cremat unes 200 hectàrees

Els Bombers han donat per estabilitzat a les 6.19 hores l'incendi forestal del Perelló (Baix Ebre), que ha cremat unes 200 hectàrees de vegetació. Una seixantena de dotacions terrestres i uns 200 efectius han treballat durant la nit. Els equips d'extinció han consolidat el franc dret amb maquinària pesant i així han pogut anar alliberant vehicles per destinar-los al flanc esquerre, el més actiu i amb més potencial, i estabilitzar-lo amb línies d'aigua. Ha sortit un punt calent al cap d'aquest flanc, però ja s'ha pogut extingir durant el matí. S'incorporarà un helicòpter de comandament per sobre per sobrevolar la zona i valorar quins mitjans aeris cal utilitzar per continuar amb les tasques d'extinció.

També es farà una avaluació operatiu i es decidirà quin operatiu es manté a partir d'ara. El foc l'ha originat una crema de restes agrícoles de poda d'olivera sense mesures de prevenció. Dilluns es van desallotjar de manera preventiva 38 persones de 22 masies aïllades, de les quals quatre han passat la nit en un hostal. Es mantenen desallotjades a l'espera d'una valoració per part dels efectius. El dispositiu d'extinció, amb el centre de comandament ubicat al Perelló, es manté activat.

Al marge de les dotacions terrestres, dilluns a la tarda van treballar en l'incendi deu mitjans aeris, a més dels nou hidroavions i l'avió de coordinació que va activar el Ministeri d'Agricultura, Pesca i Alimentació. D'altra banda, una màquina tipus bulldozer va treballar bàsicament al flanc esquerre per obrir pista i possibilitar l'entrada d'efectius.

Durant el dilluns, els canvis de vent i la sequera del combustible van condicionar les tasques d'extinció. Les previsions meteorològiques per a dimarts indiquen que les pluges que s'esperen a la zona no seran importants. A més, si es produïssin tempestes en zones properes, podrien afegir dificultat en les tasques d'extinció per l'activitat del vent, segons ha apuntat el cap operatiu, Jordi Solà.

Segons l'últim perímetre provisional del Cos d'Agents Rurals, l'incendi afecta unes 200 hectàrees aproximades de pi blanc. Es considera la causa més probable del foc són unes cremes agrícoles de restes de branca d'olivera fetes aquest dilluns al matí que es troben a l'àrea d'inici i que incomplien les mesures de prevenció obligatòries. El presumpte autor ha pogut ser identificat per Agents Rurals i ha estat denunciat.

El cos d'Agents Rurals fa una crida a la màxima precaució i recorda que fins al 14 de juny es poden fer cremes agrícoles, però sempre amb una autorització prèvia del Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació i complint unes mesures de prevenció. En aquest cas, era una crema autoritzada però no s'havien respectat aquestes mesures. L'agricultor havia marxat sense apagar les brases i el vent les ha escampat cap a la vegetació.

Per aquest motiu, s'ha decidit suspendre dimarts les autoritzacions de cremes a la regió de Tarragona i Terres de l'Ebre, ja que els mitjans d'extinció s'han de concentrar en l'incendi forestal del Perelló.

A conseqüència de l'incendi es va tallar preventivament la carretera local TV-3022 al Perelló, però va quedar reoberta cap a dos quarts de nou del vespre.