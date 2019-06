La fiscalia rebutja que Junqueras agafi l'acta d'eurodiputat

La fiscalia s'oposa al permís que ha demanat Oriol Junqueras per poder assistir a l'acte de jurament o promesa del 17 de juny que la llei exigeix per adquirir la condició d'eurodiputat. El ministeri públic rebutja que Junqueras agafi l'acta perquè això suposaria aturar el procediment judicial. Segons l'escrit, això seria una "intromissió tan indeguda com inadmissible en l'exercici de la funció de jutjar". La fiscalia reconeix que el fet que Junqueras es convertís en eurodiputat implicaria demanar un suplicatori per retirar la immunitat reconeguda en el protocol número 7 del Tractat de la Unió Europea, un procediment diferent al del Congrés, "amb la consegüent suspensió i paralització del procediment". A més, remarca que el Parlament Europeu no estaria obligat a suspendre'l de les seves funcions.

El ministeri públic subratlla que en aquest cas seria aplicable l'article 384 bis de la Llei d'Enjudiciament Criminal, "que estableix la suspensió automàtica de Junqueras" perquè està sent processat per rebel·lió i en presó preventiva. Ara bé, qui hauria d'aplicar aquest article d'una llei espanyola seria el Parlament Europeu, que no està obligat a complir-lo tenint en compte que és un òrgan d'una institució supranacional. La suspensió, per tant, "no podria ser executada de forma automàtica".

Al marge d'això, considera que haver de demanar un suplicatori i que el procés penal pogués ser suspès "no constituiria un exercici raonable i proporcional de les prerrogatives parlamentàries".

Per tot plegat, la fiscalia constata que concedir aquest permís a Junqueras suposaria "obrir un escenari en què podrien produir-se interferències absolutament no raonables en l'exercici de la funció jurisdiccional", ja que significaria que el Parlament Europeu exercís una funció de "revisió o control" sobre el poder judicial pel fet que determinades persones hagin estat escollides eurodiputats durant la celebració del judici oral.

A parer de la fiscalia, això convertiria la immunitat parlamentària en un "privilegi" o "dret particular" de determinades persones, el que vulneraria el "dret a la tutela judicial efectiva".

D'altra banda, també subratlla que Junqueras ja és diputat al Congrés, i l'adquisició de la condició d'eurodiputat el col·loca en una situació d'incompatibilitat. Segons el ministeri públic, "pretén sortejar la suspensió de funcions ja acordada".