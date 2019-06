Un home mor en llançar-se per la finestra per fugir d'un foc a casa seva

Un home va morir de matinada després de llançar-se per la finestra per fugir del foc que es va declarar en un pis situat a l'entresol d'un edifici de Santa Coloma de Gramenet. Cap a la una de la matinada d'ahir, els Bombers de la Generalitat van rebre un avís per alertar d'un incendi en un habitatge del número 105 del carrer Font de l'Alzina de Santa Coloma de Gramenet. Arran del foc, l'home, de 37 anys, es va llançar des del pis afectat i va quedar ferit molt greu.

La víctima va ser traslladada en una ambulància del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) en estat crític a l'hospital de Germans Trias i Pujol de Badalona, on finalment va perdre la vida.

El foc va cremar totalment una habitació i el passadís del pis sinistrat, ubicat a l'entresol tercera de l'edifici. En l'extinció de les flames van treballar quatre dotacions dels bombers, que van donar l'incendi per controlat poc abans de dos quarts de dues de la matinada.

Fins al lloc dels fets es van desplaçar també dues ambulàncies del SEM, Policia Local i tres patrulles dels Mossos d'Esquadra, que es van fer càrrec de la investigació dels fets.