Lluís Puig declararà des de Bèlgica per desobediència al litigi dels béns de Sixena

L'exconseller de Cultura Lluís Puig, fugit a Bèlgica, s'ha ofert a declarar per videoconferència davant el jutjat d'Osca que instrueix contra ell una causa penal per la seva negativa a facilitar la devolució dels béns del Monestir de Sixena (Osca).

En una diligència feta per la titular del Jutjat d'Instrucció núm. 3 d'Osca que instrueix la causa contra Puig i el seu antecessor en el càrrec, Santi Vila, per presumptes delictes de desobediència i de prevaricació, la magistrada cita per al pròxim dia 20 la presa de declaració a l'exconseller a través de videoconferència.

En la seva diligència, la jutgessa fa referència a l'oferiment de declaració feta pel 'Premier substitut du procureur de Roi du Parquet de Bruxelles', amb la proposta de que es dugui a terme el pròxim dia 20. La denúncia va ser interposada per l'Ajuntament de Vilanova de Sixena i a ella es va sumar la fiscalia d'Osca en entendre que de la conducta de tots dos exconsellers podrien derivar-se responsabilitats penals.

Santi Vila va comparèixer amb el seu lletrat davant la jutgessa d'Osca a l'abril de l'any passat i va manifestar que la sentència que l'obligava per retornar els béns de Sixena dipositats en el Museu de Lleida li va plantejar un «conflicte» entre les lleis catalanes i les resolució judicial que l'advertia a lliurar-los. L'ordre de devolució es va derivar de la sentència del Jutjat d'Instrucció núm. 1 d'Osca que va resoldre que els béns eren del Monestir de Sixena i devien tornar al seu lloc d'origen.