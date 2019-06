La portaveu del govern es nega a respondre preguntes només en castellà

La portaveu del Govern, Meritxell Budó, ha obert una polèmica pel protocol a seguir amb les preguntes en castellà durant la roda de premsa posterior a la reunió del govern català d'aquest dimarts, en negar-se a respondre en castellà preguntes que abans es formulessin en català.

Habitualment, en les rodes de premsa institucionals hi ha un primer torn de preguntes en català i, en el tram final de la compareixença, es passa al castellà per repetir les idees més importants o formular altres preguntes en aquest idioma.

La polèmica ha sorgit quan, després que una periodista fes una pregunta en castellà que abans no s'havia formulat en català, Budó ha respost: "En el torn de les preguntes en castellà el que es fa habitualment en aquesta sala és explicar i repetir allò que abans s'ha preguntat en català, no fer dues rodes de premsa paral·leles".

I ha continuat: "Els demanaria que en el torn de preguntes en castellà es limitin a allò que s'ha preguntat en català i, en qualsevol cas, si volen fer un altre tipus de consideracions les fan primer en català i després ho repetim".

Aquesta resposta ha provocat malestar entre els periodistes presents, alguns dels quals han pres la paraula per replicar a la portaveu que no hi ha cap tradició per la qual les preguntes en castellà només serveixin per repetir el que abans s'ha dit en català.