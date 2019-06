Una trentena de desallotjats en el primer gran incendi forestal de l'estiu a Catalunya

El cos d'agents rurals de la Generalitat va assegurar que una crema de restes agrícoles de poda d'olivera va causar l'incendi del Perelló que a l'hora de tancar aquesta edició havia cremat unes 150 hectàrees de vegetació i havia obligat a desallotjar 32 persones de 18 masies de la zona. Es tracta del primer gran incendi forestal d'aquest estiu a Catalunya. Fonts dels agents rurals van assegurar que s'ha denunciat el presumpte autor d'aquesta crema de restes agrícoles, que es va fer sense les mesures de protecció necessàries.

L'alcalde d'aquesta població, Ferran Cid, i el cap d'operatiu de bombers, Jordi Solà, van fer balanç de l'evolució del foc, que va obligar a tallar la carretera TV3022, que uneix aquest municipi amb el nucli de Rasquera. L'incendi es va iniciar abans de les 12 del matí i van treballar en la seva extinció uns 60 mitjans terrestres i 9 aeris, entre ells dos hidroavions.

El responsable de l'operatiu va assenyalar que la tasca dels bombers va permetre millorar la situació al flanc esquerre de l'incendi, mentre que l'operatiu intentava a l'hora de tancar aquesta edició atacar el flanc dret per evitar que s'estengués el foc.

Els agents rurals van recordar que qualsevol crema agrícola ha de fer-se almenys a 25 metres de qualsevol zona de vegetació forestal, que les flames no poden superar els tres metres d'altura i que no es pot fer quan bufa vent.

Cid va explicar que en un parc eòlic proper «no s'ha incendiat res, simplement ha passat pel seu costat», i que s'investiguen les causes del foc. L'alcalde va afegir que l'incendi va obligar a activar el pla d'emergències i que el pavelló municipal estava «preparat» per si calgués allotjar les persones que han estat desallotjades preventivament. També va recordar que al maig del 2012 aquesta població ja va patir un important incendi, de manera que el municipi té experiència en incidències d'aquest tipus.

En qualsevol cas, l'alcalde va voler reiterar que l'incendi no està relacionat amb el parc eòlic de les Colladetes, i que cap aerogenerador d'aquesta instal·lació s'ha vist afectat pel foc o ha explotat.

L'evacuació es va portar a terme per seguretat, perquè les masies, situades a punts aïllats, no estaven afectades pel radi d'abast de l'incendi. Les persones afectades van marxat pels seus propis mitjans després que els Mossos d'Esquadra, que van anar masia per masia per avisar, els ho demanessin.

La campanya de prevenció d'incendis ja ha començat. La manca de pluges dels últims mesos ha elevat el risc especialment a les comarques de l'Empordà i les Terres de l'Ebre.