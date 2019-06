El centre d'atenció als menors no acompanyats de Barcelona s'obrirà fora de la ciutat

El centre d'atenció immediata (CAI) per a menors estrangers no acompanyats -que són coneguts com a MENA- no s'obrirà al barri de la Marina-Zona Franca de Barcelona, tal com estava previst inicialment, sinó que es posarà en marxa fora de Barcelona, segons va confirmar el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies, que va assenyalar que aquest indret «continua essent una zona idònia» per ubicar-hi el centre, però que «problemes administratius i jurídics» han provocat que no sigui viable construir-lo «en el termini de temps necessari». Tanmateix, no es descarta ubicar-ne un altre en aquest punt «a mig-llarg termini». De fet, Treball va afirmar que ja prepara un segon CAI que haurà de ser a la capital catalana.

Des de Treball van destacar la «necessitat urgent» d'obrir el CAI «en les properes setmanes» per l'arribada «previsible» de nois migrants sols durant l'estiu. Per això s'ha decidit ubicar-lo en un altre espai, de tal manera que no calgui «construir-lo de zero». El que es farà és una «posada a punt» d'un equipament ja existent ubicat fora de Barcelona. Paral·lelament a l'obertura d'aquest «espai provisional d'urgència», el Govern treballa en un segon CAI que estarà ubicat a la ciutat de Barcelona i que està previst que entri en funcionament en els propers mesos.