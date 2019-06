Estrasburg inadmeteix el recurs de Forcadell contra la presó provisional

El Tribunal Europeu de Drets Humans (TEDH) ha inadmès el recurs que va interposar el passat mes de gener l'expresidenta del Parlament de Catalunya Carme Forcadell contra la seva presó provisional.

La resolució va ser adoptada per un jutge únic el passat mes de març, han assenyalat a Europa Press fonts de l'òrgan europeu, per no comptar amb els requisits mínims d'admissibilitat que s'exigeixen.

El recurs de Forcadell no es va donar a conèixer fins al 26 de febrer quan va coincidir amb la seva declaració en el judici del procés al Tribunal Suprem. Llavors la seva advocada, Olga Arderiu, va comparèixer acompanyada d'una advocada especialitzada en Drets Humans, Jessica Simor, per explicar els motius de la demanda.

El recurs es va presentar abans d'haver esgotat la instància davant el Tribunal Constitucional, que en aquell moment només s'havia pronunciat en contra de suspendre la presó de Forcadell però no havia resolt sobre el fons de l'assumpte. Aquesta circumstància ha pogut determinar la inadmissió de la iniciativa, perquè Estrasburg només resol quan s'han esgotat totes les instàncies judicials internes.

En aquella interlocutòria, el Tribunal Constitucional va explicar que la suspensió cautelar d'una resolució impugnada en empara és una "mesura provisional de caràcter absolutament excepcional i d'aplicació restrictiva".

Pel que fa referència a l'escrit davant el TEDH, la defensa de Forcadell al·legava, entre d'altres motius, que els arguments per mantenir la presó provisional a l'expresidenta del Parlament eren "insuficients" per demostrar la necessitat de la mesura cautelar.

Sobre el risc de fugida, indicava que el tribunal no va valorar correctament les circumstàncies personals de Forcadell --factors com que està casada, que té fills i la seva mare de 90 anys viu a Espanya-- ni la presumpció d'innocència.