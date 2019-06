Un ferit crític en un incendi d'un edifici de Terrassa provocat per una explosió

Un home ha resultat ferit crític en un incendi que ha cremat totalment un pis de l'última planta d'un edifici situat al carrer Sabadell de Terrassa. Una explosió ha provocat el foc, que ja està controlat. La persona afectada té cremades greus i ha estat traslladada a l'Hospital Vall d'Hebron. Els Bombers han rebut l'avís a les 8.25 hores i han activat 8 dotacions. El Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) ha valorat l'estat de 21 veïns desallotjats de l'immoble, que té sis plantes. Dos estan lleus però han estat donats d'alta in situ. Hi ha vuit ambulàncies al lloc. També hi treballa la Policia Local i els Mossos d'Esquadra, que han obert una investigació per esclarir les causes de l'explosió.





Els Bombers i l'arquitecte municipal revisen l'edifici per comprovar que no pateixi danys estructurals. Efectius de la Policia Científica especialitzats en incendis d'aquest tipus també faran la inspecció corresponent per saber els motius de l'explosió. El 112 ha rebut fins a 35 trucades per aquest incident.