Polèmica Meritxell Budó es nega a respondre una pregunta en castellà

La roda de premsa del Govern català celebrada després de la reunió del Consell Executiu es va tancar amb polèmica perquè la portaveu de l'Executiu, Meritxell Budó, va rebutjar respondre una pregunta en castellà perquè abans no s'havia formulat en català. La consellera va defensar que «sempre ha estat una norma» que en el torn de preguntes en castellà només es podien preguntar qüestions que prèviament s'haguessin fet en català, fet pel qual va rebutjar respondre en castellà una qüestió sobre el futur de l'Ajuntament de Barcelona perquè no s'havia tractat abans el mateix tema en el torn de preguntes que van ser realitzades en català."Poden preguntar tot allò que s'ha parlat en català", ha resumit Budó per argumentar el seu rebuig, i ha al·legat també que el seu equip de col·laboradors, quan va accedir al càrrec en substitució d'Elsa Artadi, ja li havia transmès que així era el funcionament de les rodes de premsa.