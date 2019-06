El TS autoritza que Forn assisteixi a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona

El Tribunal Suprem va autoritzar la sortida de la presó de l'exconseller d'Interior de la Generalitat encausat per rebel·lió Joaquim Forn els propers dies 14 i 15 de juny per poder així assistir a la constitució de l'Ajuntament de Barcelona i prendre d'aquesta manera possessió del seu càrrec de regidor. Els magistrats van assenyalar que la sortida de Forn de la presó de Soto del Real haurà d'anar acompanyada «de mesures que garanteixin la seva seguretat i retorn al centre penitenciari d'origen, sense ajornament ni dilació, el dia 15».

En la seva interlocutòria, el tribunal estableix que l'autorització «se circumscriu, de manera exclusiva, a la presentació dels documents necessaris davant del registre de la corporació i a la seva assistència a l'acte de constitució de la corporació» i «no legitima la presència del senyor Forn a cap altre fòrum ni institució, públic o privat, diferent de la corporació municipal».

També assenyala la Sala que els agents de les Forces i Cossos de Seguretat «que resultin finalment encarregats de la custòdia i trasllat del senyor Forn assumiran la responsabilitat que la seva presència a la Corporació es limiti a les finalitats que justifiquen aquesta autorització».

Van afegir en aquest sentit que «als efectes legals procedents, la present resolució servirà de requeriment formal», en clara al·lusió al fet que la custòdia i trasllats poden ser previsiblement encomanats als Mossos d'Esquadra al territori de Catalunya, a més de la participació de la Policia Nacional o la Guàrdia Civil.

La interlocutòria recorda que el Reglament Municipal de l'Ajuntament de Barcelona disposa que abans de prendre possessió, els electes han de presentar a la Secretaria General de l'Ajuntament la declaració de béns i activitats i descriu la resta de tràmits que ha de dur a terme el regidor electe, que a més és alcaldable per la llista de JxCat.

Per altra banda, la Fiscalia del Tribunal Suprem va informar en contra que Oriol Junqueras surti del centre penitenciari el proper 17 de juny per jurar davant la Junta Electoral el seu càrrec com a eurodiputat, perquè caldria demanar en conseqüència un suplicatori al Parlament Europeu que provocaria «interferències» en el procediment judicial. Entén que «la concessió de l'autorització de sortida i la subsegüent adquisició de la condició de membre del Parlament Europeu suposaria obrir un escenari en el qual podrien produir-se interferències absolutament desraonades en l'exercici de la funció jurisdiccional».